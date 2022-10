Nicolás Maduro toma posesión, ¿y la oposición venezolana qué?

Capriles, el líder opositor, trinó mientras: “¡Que se oiga en toda Venezuela la Salsa! Mentira Fresca... Vamos Venezuela, la lucha sigue por la verdad”.

“Empieza un periodo de seis años que no se sabe si va a terminar. No se sabe cuál va ser la estrategia si en la campaña Nicolás Maduro no planteó nada distinto a lo de Chávez”, comentó Álvaro Forero.



“La gran pregunta es si Maduro se va poder sostener. Analistas económicos dicen que no. Las devaluaciones, que son necesarias, generan corrupción”, opinó Paloma Valencia.