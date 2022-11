Nos amenazan para desistir de hacer veeduría a cese al fuego: Piedad Córdoba

La exsenadora Piedad Córdoba aseguró que las amenazas en contra de su vida y la de varios defensores de derechos humanos tienen que ver con el proceso de veeduría que adelanta el Frente Amplio por la Paz al cese unilateral al fuego decretado por las Farc.

Publicidad

“Ya hay consolidado un grupo muy importante porque la amenaza que me llegó a mí ayer no es una amenaza cualquiera, y no es una amenaza donde la gente expide el ramo fúnebre y se vaya. Yo creo que aquí ya hay una acción muy coordinada donde se está amenazando de manera permanente y concomitante a muchos de nosotros para que desistamos de una tarea de la cual no vamos a desistir”, aseguró Córdoba.

La exsenadora indicó también que no solo son las Águilas Negras las únicas que realizan esas amenazas.

Publicidad

Por su parte, los integrantes del frente Amplio por la Paz agradecieron los gestos de solidaridad del Gobierno, pero le pidieron al fiscal general Eduardo Montealegre que haga visible a las personas responsables de las amenazas.