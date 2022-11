Plebiscito da estabilidad y permanencia al Acuerdo en La Habana: Gobierno

El esfuerzo denodado del Gobierno por alcanzar la Paz en Colombia es un hecho notorio. "La búsqueda del llamado Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera se ha dado en el marco de un Acuerdo General compuesto por seis puntos", y precisamente el punto número seis hace referencia a la “Implementación, verificación y refrendación de lo acordado””, asegura el documento, firmado por el ministro Cristo y remitido a la Corte el jueves 10 de marzo.

En el documento, el ministro y la secretaria recuerdan el compromiso político del presidente Juan Manuel Santos para que sean los colombianos los que refrenden lo acordado en Cuba y señala que no existe duda alguna que un mecanismo como el Plebiscito "es óptimo en términos constitucionales, democráticos y de legitimidad, no para decidir si se quiere o no la paz –como muchos han querido hacer ver la discusión – sino para dar estabilidad y permanencia al desarrollo e implementación de los mecanismos institucionales y jurídicos que garanticen el cumplimiento de lo acordado por las dos partes”, señalan.

Así mismo, advierten que el plebiscito para la Refrendación del Acuerdo Final “es un mecanismo que cumple a cabalidad con los principios de democracia participativa abierta planteados por la Constitución que nos gobierna” y recuerda que a través del Congreso se han impulsado “diferentes instrumentos de adecuación y consolidación de la institucionalidad y el ordenamiento jurídico que sustenten lo acordado en La Habana”.

-El Gobierno iniciará una serie de visitas a las 4 poblaciones de La Guajira afectadas por la crisis humanitaria, en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

-Más de 3 mil hectáreas de bosque ha consumido un incendio que se registra desde hace más de dos semanas en Unguía – Chocó. La conflagración tiene en riesgo un resguardo de pescadores.

-La Dian reportó que el recaudo de impuestos en el mes de febrero creció 4,4%.

-Confirman primera muerte por Guillain-Barré en Honduras desde que pareció el Zika.

-Completamente colapsado de encuentra a esta hora el Portal Norte de Transmilenio... los trancones son interminables en varias zonas de la capital.

-El Concejo de Bogotá aprobó la creación de la Secretaría de Seguridad.