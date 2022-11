Proceso de paz no ha sido improvisado: Santos

“Ese proceso de paz no ha sido un proceso improvisado ni algo que a mí se me ocurrió decir el 7 de agosto decir allá en la Plaza de Bolívar: aquí tengo la llave de la paz y no la voy a votar al mar sino que la voy a guardar en el bolsillo para cuando pueda hacer uso de ella. Fue un proceso planeado, estudiado analizado”, resaltó.

Añadió que “cada paso que hemos dado ha sido uno que ha sido tomado después de mucho estudio o sea que aquí no ha habido improvisación y tal vez por eso estamos tan cerca de lograr la paz”.

El mandatario señaló que el proceso con el ELN va a ser diferente al de las Farc, pero que la conclusión de estos dos procesos debe ser uno la paz, y que no se puede hacer otros sistemas para el cese el fuego, ni otro marco jurídico o que existan dos comisiones de la verdad.

El presidente Santos dio estas declaraciones en la instalación de la Primera sesión de Delegados al Espacio Nacional de Consulta Previa de medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a la población negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras’.

El jefe de Estado aseguró que con la apuesta al proceso de paz no se está entregando el país al castrochavismo o a las Farc, sino que por el contrario llegara el progreso que tanto reclaman los colombianos.

“Cuando se firmen los acuerdos, la gente se va a dar cuenta que no es cierto que le estamos entregando este país a las Farc o al castrochavismo. Que no es cierto que vamos a convertir este país en un país comunista”, precisó.

Santos agregó que en la agenda con ELN se dará importancia a la participación de las comunidades y minorías en el diseño y construcción de la paz.

“Ustedes podrán organizarse para poder estar presentes, y que las urgencias de ustedes y sus necesidades se incluyan en los proyectos y planes que van a salir en el resultado de este proceso”, indicó.