Programa completo de Voz Populi 23 de septiembre de 2014

‘Cuidaito’ con alias ‘Iván’, que ve en todos el más malo y se cree un bacán: De acuerdo a la editorial de Voz Populi, hay que tener ‘cuidaito’ con las declaraciones de alias ‘Iván Márquez, jefe negociador de las Farc en Cuba, en las que negó la alianza militar de sus frentes guerrilleros con la bacrim ‘Clan Úsuga’ o Los Urabeños y catalogó de mentiroso al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino.

Titulares musicalizados de Voz Populi para este martes 23 de septiembre: Estos son los titulares musicales de Voz Populi de los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este martes, 23 de septiembre:

Papa Francisco recibirá a víctimas del conflicto armado en Colombia: Una delegación de colombianos, formada por víctimas y victimarios de la violencia en Colombia, recibirá el miércoles la bendición del papa Francisco en el Vaticano como gesto de reconciliación y paz, informaron este martes fuentes diplomáticas.

‘Juanmita preguntón’: ¿Álvaro cómo te van con Iván? Muy mal, parece talibán: A propósito del lanzamiento hoy de La Voz Kids, Voz Populi representó este reality con “Juanito preguntón”, en honor al presidente Juan Manuel Santos, con varias noticias políticas del momento en el país.

Irina Shayk cambió de look: la rusa le apostó al rubio: La modelo rusa no solo le dedica tiempo al hijo de su novio Cristiano Ronaldo yendo al colegio a recogerlo, también aprovecha para subir fotos en redes sociales con su nuevo look.

Tutela contra Gobernación de La Guajira por fallas en salud, alimentación y agua: El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán Álvarez, presentó una acción de tutela contra la Gobernación del departamento de La Guajira, porque según Merchán son constantes e injustificadas las demoras en responder los derechos de petición relacionadas con temas como la salud, alimentación y agua.

Bogotá amplió contrato de colegios por concesión por un año más: El secretario de Educación de Bogotá, Óscar Sánchez, anunció que los concesionarios que administran los varios colegios del Distrito aceptaron extender los contratos por un año para mantener los beneficios de más de 39 mil niños, niñas y jóvenes.

Palomino no es mediocridad, si a los malos hay que darles palo ‘por algo será’: El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, aseguró que la muerte de 7 policías en Córdoba fue resultado de una alianza criminal de las Farc y el ‘Clan de los Úsuga’, unión que fue desmentida por los negociadores de la guerrilla en La Habana, sobre el tema analiza para Voz Populi Óscar Ortiz.

‘Por algo será’ que antes de apoyar países que quieren guerrear hay que pensar: Colombia no hizo parte de la coalición internacional que construyó el presidente Barack Obama para enfrentar el Estado Islámico, Álvaro Forero Tascón analiza por qué apoyar la coalición que invadió Irak y no esta nueva amenaza.

La amiga secreta de ‘Tarsicio’ fue la tortuga, que murió cuando él la descubrió

Farc y Bacrim tienen alianzas para atentar contra fuerza pública: desmovilizados: Documentos de inteligencia militar, conocidos por Blu Radio, incluso testimonios de recientes desmovilizados de la guerrilla, confirmarían la alianza criminal entre algunos frentes de las Farc y bandas criminales, y serían más fuertes de lo denunciado por el director de la Policía, general Rodolfo Palomino,

Pareciera que a mujeres enseñaron a traer temprano niños al mundo: Dedicatoria

La dedicatoria musical del día de Voz Populi es a las alarmantes cifras de embarazo de adolescentes en Colombia, con la canción “Es la mujer”, de Alejandro Fernández.

‘Cuentico’: bonita rebaja del fiscal a Farc y ellos solo hablando paja

El cuentico del día en Voz Populi tiene que ver con la postura del fiscal General, Eduardo Montealegre, que propuso la no extradición de guerrilleros de las Farc en caso que se firme la paz en Cuba.

‘Norberto’ pide a Uribe usar champú para sus denuncias, que deben ser pura caspa

‘Taxioperadora’ envía móvil Morelli para llevarla al Space y se cubra de humo