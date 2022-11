Programa completo de Voz Populi 6 de febrero de 2015

Si Gramalote no está listo en un año, ministro de Presidencia se irá: Santos: El presidente Juan Manuel Santos se disculpó con la comunidad de Gramalote por las demoras en el plan de reubicación y reconstrucción en el que se había comprometido el Gobierno desde 2011 y aseguró que si en un nuevo plazo de un año los resultados no se han completado, el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y otros altos funcionarios tendrán que irse.

'Cuidaito'… Petro cree que uno compra un carro pa' una matera sembrar: El ‘Cuidadito del día’ es a propósito de la propuesta del alcalde Gustavo Petro de que haya Día sin carro y sin moto al menos un día al mes.

Titulares musicalizados de Voz Populi para este viernes 6 de febrero

Policía autorizó a bus de SITP a subirse al andén, también a otros vehículos: El Servicio Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) aclaró que fue un policía de tránsito quien autorizó a un bus de su flota a subirse en un andén y transitar por él en medio de una congestión de tráfico.

Controversia por falta de legalización de gastos en segunda campaña de Santos: Fue radicado ante el Consejo Nacional Electoral un oficio donde solicitan investigar la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos, pues en lo pertinente al informe de ingresos y gastos de la campaña del candidato de coalición en primera vuelta y para la segunda vuelta presidencial registra la suma de 0 pesos.

Santos se comprometió a proteger a menor sobreviviente de masacre en Caquetá: La directora del ICBF, Cristina Plazas, dio un parte de tranquilidad desde Caquetá frente a la salud del menor sobreviviente a la masacre de sus hermanos.

A los pillos en Tuluá que respeten a la gente o los azaro fuertemente: ‘Tino’

Yo le temo es a la cantada de María del Pilar: ‘Uribe’ en ‘Festival Vallenato'

Aparte de cantante es una magistral actora: ‘Roy’ y sus poemas a Carolina Sabino

Esta colombiana se enredó en el cuerpo de Jennifer Lawrence: Una boa constructora colombiana fue el único adorno que tuvo Jennifer Lawrence mientras posaba para la última edición de la revista Vanity Fair

Radionovela: Déjate ver y te dono, con la actuación estelar de Carolina Sabino: Producciones Voz Pópuli presenta su radionovela: “Abrázame muy fuerte… Uy, no tan fuerte”. Hoy, con la actuación estelar de la talentosa Carolina Sabino junto a Hernando Paniagua como ‘Christopher Armando’ y Marina Granziera en los defectos especiales.

Carolina Sabino responde divertidas preguntas de los personajes de Voz Populi: Carolina Sabino, invitada especial este viernes a Voz Populi, contestó las curiosas preguntas de los personajes del programa.

Comisión especial de la Dijín lidera investigación sobre masacre en Caquetá: El director de la Dijin, general Jorge Rodríguez, se encuentra en Caquetá encabezando las labores, por orden del presidente Juan Manuel Santos, para dar con los responsables de la masacre de cuatro niños.

Si hoy Uribe su palo recibe... ‘Por algo será’: ¿La gira del senador del Centro Democrático Álvaro Uribe por Estados Unidos es válida? Álvaro Forero panelista de Voz Populi, responde esta inquietud.

Gobierno presentó ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo: El Gobierno radicó ante el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo con un presupuesto de ejecución de más de 700 billones de pesos y con un complemento especial de fondos para el posconflicto.

Si la fama justicia derrama… ‘Por algo será’: Fue capturado en Jamundí, Valle, alias ‘Porrón’, quien se hizo visible por extorsionar al ‘Tino’ Asprilla. ¿Actúa la justicia con la misma diligencia en todos los casos? Responde Francisco Mejía, panelista de Voz Populi.

Gobierno venezolano asume control de cadena de supermercados 'Día a día': El control de una cadena privada venezolana de supermercados, con 36 tiendas y acusada de "guerra económica", será asumido por el gobierno venezolano, según ordenó este viernes el presidente Nicolás Maduro, quien no precisó si esta decisión implica una expropiación.

Fiscales de CPI no solicitaron información sobre diálogos de paz: C. de Estado: En un comunicado, el Consejo de Estado aseguró que la visita de los fiscales de la Corte Penal Internacional a ese tribunal tuvo como fin conocer la jurisprudencia que se ha producido en favor de la protección de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno y no sobre detalles del proceso de paz.

Petro decretaría otra jornada de Día sin carro antes de finalizar el año: Según los registros que dejó el Día sin carro del pasado jueves, en los que se evidenció una considerable disminución de la contaminación atmosférica y auditiva en la cuidad, la Administración Distrital tomó la decisión de realizar, al menos, un segundo día con restricción de movilidad para carros y motos.