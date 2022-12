Programa completo Voz Populi 18 de mayo de 2015

Así reaccionó Messi cuando un anciano le pidió un autógrafo: El jugador argentino ignoró a un anciano quien le pidió un autógrafo en el aeropuerto de Madrid, España.

Publicidad

Nueva emergencia en Antioquia: por creciente de río cayeron 16 puentes en Urrao: Ocho personas damnificadas y cientos de habitantes perjudicados por la caída de 16 puentes rurales, dejó la creciente de la quebrada Santa Isabel, en el municipio de Urrao, suroeste de Antioquia.

La mayor parte de muertos en Salgar son mujeres y niños Foto: Policía Nacional: Al menos 48 muertos, 30 heridos y más de 120 personas desaparecidas deja hasta el momento el deslizamiento de tierra en el municipio de Salgar, Antioquia, noroeste de Colombia, ocurrido en la madrugada de este lunes tras fuertes lluvias.

Publicidad

‘Cuidaito’… Farc solo sabe enseñar cómo matar inocentes con el arte de minar

Publicidad

Titulares musicalizados de Voz Populi para este 18 de mayo de 2015: Estos son los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este lunes 18 de mayo de 2015 en Voz Populi.

La música para mí es como una cámara de bronceo para P. Armero: ‘Padre Chucho’

Publicidad

Aumenta a 56 el número de muertos en Salgar, según la Cruz Roja Colombiana: En diálogo con BLU Radio, el director de socorro nacional de la Cruz Roja Colombiana, César Urueña, reveló que el número de víctimas mortales que deja este desastre natural aumentó a 56.

Publicidad

EE.UU. investiga a altos funcionarios venezolanos por narcotráfico, revela WSJ: La justicia estadounidense lleva años investigando a altos funcionarios en Venezuela bajo la sospecha de que han convertido al país suramericano en un centro global de tráfico de cocaína y blanqueo de capitales, según publicó The Wall Street Journal.

Peñalosa, adelante en lista, dicen que es estrategia los murmuracionistas: ‘Roy’

Publicidad

En el plan retorno haga como Falcao, permanezca sentado: ‘Palomino’

Publicidad

Falleció Óscar Meléndez, miembro de Sábados felices: El humorista Óscar Meléndez, miembro por más de dos décadas del elenco de Sábados Felices, falleció en las últimas horas, según confirmaron allegados y familiares del actor.

Toca esperar que ‘Timochenko’ hable de verdad y no vaya a pasear: ‘Dedicatoria’

Publicidad

Conmebol perdería quinto cupo para el Mundial de Rusia, según prensa española: La quinta plaza para los representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en el próximo Mundial de Rusia "está casi perdida" por la leve sanción contra Boca Juniors por los recientes incidentes en la Copa Libertadores, anunció este lunes el diario deportivo madrileño AS.

Publicidad

Un triunfo de Santa Fe en Copa lo organiza… ¡Uy lorganiza!: ‘Leider’

Suspenden labores de rescate en Salgar. Mañana a las 6:00 a.m. se reanudarán: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció que se acaban de suspender las labores de rescate en el municipio de Salgar, Antioquia, debido a que comenzó a llover y también porque la oscuridad no permite efectividad en la operación. Esta labor se retomará mañana martes a las 6:00 a.m.

Publicidad

‘Dra. Labia’ explica el amante tipo iPhone 6: es pura pantalla

Publicidad

Barcelona quedó campeón… y del Real Madrid se burlan con estos memes: El Barcelona se proclamó campeón de la Liga Española, tras vencer 0-1 a Atlético de Madrid el pasado domingo en el estadio Vicente Calderón.

Una persona muerta deja el desarrollo de la ‘operación retorno’: Las autoridades reportan que la víctima, que conducía una moto en el sector de Bosa, en Bogotá, al parecer no guardó la distancia segura del vehículo que tenía cerca y por ello se produjo el accidente.