Programa completo Voz Populi 22 de abril de 2015

Por segunda vez aplazan sentencia contra Hurtado y Moreno por chuzadas: La decisión fue adoptada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que sigue definiendo algunas variables en torno a este asunto.

Viviane Morales insiste en que hay ‘mico’ en reforma de Equilibrio de Poderes: La senadora del Partido Liberal Viviane Morales denunció que en la ponencia para sexto debate de la Reforma de Equilibrio de Poderes se revivió nuevamente un ‘mico’ que consagra la inviolabilidad del voto para los magistrados y el fiscal general, dicho punto podría convertirlos en aforados intocables.

‘Cuidaito’… que ahora el procurador con fuero puede volverse un dictador: El Gobierno no quiere fuero para el procurador general Alejandro Ordóñez, sobre este tema es nuestro ‘Cuidadito’ del día.

Fiscalía asegura que no se ha violado debido proceso en caso Pretelt Jorge Pretelt: El fiscal general Eduardo Montealegre respondió un derecho de petición al magistrado Jorge Pretelt, quien alegó violación al debido proceso.

Titulares musicalizados de Voz Populi para este miércoles 22 de abril de 2015: Estos son los temas que, entre otros, analizaremos con humor en este miércoles 22 de abril de 2015 en Voz Populi.

Hallarte a ti es como encontrar una virtud en ‘Pacho Santos’: ‘Roy Barreras’: 'Roy Barreras' y su derroche de talento tuvieron su espacio en Voz Populi con sus poemas que este miércoles dedicó a la posible búsqueda de un referendo que daría poderes especiales al presidente Juan Manuel Santos.

¡Chichadios! Los memes que dejó el Real Madrid - Atlético en Liga de Campeones: El Real Madrid se clasificó a las semifinales de la Liga de Campeones tras eliminar al Atlético de Madrid gracias a un gol del delantero mexicano ‘Chicharito’ Hernández.

Cumplan con sus promesas, pueblo colombiano exige resultados: Santos: Desde Pasto, el presidente Juan Manuel Santos envió un mensaje contundente a las Farc y les pidió que cumplan con lo pactado para lograr la paz.

Gobierno denuncia corrupción en obras contratadas por entidades territoriales: Según el vicepresidente Germán Vargas Lleras, un estudio de la Sociedad de Ingenieros demuestra una grave situación de corrupción en los procesos de contratación de obras de infraestructura en alcaldías y gobernaciones.

Alerta roja en Chile por erupción de volcán Calbuco: El volcán chileno Calbuco entró en erupción y levantó una columna de ceniza de unos 20 kilómetros de altura, por lo que las autoridades declararon inmediatamente la alerta roja en la zona.

El problema no es del que alega, es el Gobierno que con todos juega: Dedicatoria: La dedicatoria del día es a propósito de la cantidad de paros que se adelantan este miércoles en todo el país por diversas inconformidades.

Adjudican a consorcio Munguí reconstrucción del municipio de Gramalote: El presidente Juan Manuel Santos adjudicó al consorcio Munguí la primera fase de las obras de urbanismo y equipamiento necesario para llevar a cabo el reasentamiento del casco urbano del municipio de Gramalote, Norte de Santander, tras la tragedia ocasionada por el fenómeno de La Niña, en diciembre de 2010.

‘Dra. Labia’ explica el amante Día sin carro: pone a sudar a todo el mundo: La doctora ‘Labia’ soluciona todas sus dudas sexuales y le explica de manera particular varias posiciones que podría poner en practica durante la intimidad.

Colado en TransMilenio hirió a un policía que le llamó la atención Foto: El Espectador: El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Humberto Guatibonza, informó que en un hecho de intolerancia fue herido un uniformado en una estación de TransMilenio, por parte de un hombre que se disgustó cuando se le llamó la atención por haber ingresado de manera irregular al sistema de transporte público.

Medidas contra rechiflas a Santos pueden ser tomadas por autoridades locales: Con relación a las decisiones de los alcaldes y gobernadores frente a las medidas para preservar el orden público durante las visitas del presidente o el vicepresidente de la República nos permitimos aclarar que:

MinHacienda pide a sectores en paro ser realistas con entorno económico del país: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que el Gobierno ha hecho un esfuerzo importante para destinar más recursos a sectores como la educación, la salud y la justicia, tres sectores que hoy están en paro nacional y que exigen al gobierno más dinero para salarios, infraestructura y contratación directa de pensional. Por eso pidió a los trabajadores en paro ser consciente de la situación fiscal de Colombia en medio de una caída en los ingresos petroleros.

Ojalá no pase como cuando apadriné a Santos, me subí al bus que no era: ‘Uribe’: Los personajes de Voz Populi se refirieron al Dia sin carro que se lleva a cabo este miércoles en varias ciudades del país. En esta oportunidad 'Santos' es el chofer de un bus, mientras que 'Uribe' es un pasajero que afronta dificultades para conseguir su transporte.

Alias ‘Paola’ buscaba jóvenes para prostituirlas con jefes de Clan Úsuga: Un duro golpe dio la Policía Nacional en las últimas horas tras lograr la captura de 72 personas vinculadas, al parecer a la banda criminal del “Clan Úsuga”, que operaba en los departamentos de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Sucre, Córdoba y Atlántico.

Si los seres aman las mujeres… ‘Por algo será’: ¿Cómo se puede predecir el nivel de violencia en un país? El panelista de Voz Populi Álvaro Forero responde.

‘Por algo será’ que por 1800 pesos se quieren dejar de un carro arrastrar: Hoy son muchos los comparendos que se le han impuesto a los colados de TransMilenio, ¿cuál es la magnitud y las consecuencias de este fenómeno y cómo hay que controlarlo? Responde Francisco Mejía, panelista de Voz Populi.

Más deprimente que ver a Donald Trump ruñendo hueso: ‘Tarsicio Maya’

Sentencia contra Pretelt y Palacio está basada en calumnias de Yidis: Uribe: El expresidente Álvaro Uribe se refirió por primera vez, como él dice, a la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia que condenó a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio y el exsecretario Alberto Velásquez por un tema de corrupción. El senador del Centro Democrático dijo que el fallo está basado calumnias de la excongresista Yidis Medina.

MinSalud negó que se esté presentando cierre masivo de hospitales en el país: El ministerio de Salud, Alejandro Gaviria, emitió un comunicado en el cual aclara uno de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo relacionado con los hospitales públicos, luego de que el sindicato de los trabajadores de la salud señalara que algunos serían liquidados por el Gobierno Nacional.

Yo no sé si puedo ser candidato por un partido político: Angelino Garzón: El exvicepresidente Angelino Garzón aseguró que la tutela que interpuso el 25 de marzo, para tener la certeza jurídica si debe proceder por firmas o por aval para aspirar a la alcaldía de Cali o Bogotá, salió improcedente.

‘Vendedor’ ofrece el trago tipo procurador: en 10 minutos enloquece a cualquiera: El comercio informal tiene se espacio en Voz Populi con los artículos un “poquito piratas” que ofrece ‘El Vendedor’.