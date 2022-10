Programa completo Voz Populi 25 de noviembre de 2014

-Cuando vea a esta mujer entenderá porqué Alexis Sánchez tendría bajo rendimiento: Diferentes medios internacionales han cuestionado las últimas semanas el rendimiento del jugador del Arsenal de Inglaterra Alexis Sánchez, que probablemente se debe a la fatiga y cansancio acumulado durante las jornadas deportivas.

-Gobierno confía en que cumplirá la meta de recaudo tributario de fin de año: El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló que las proyecciones de recaudo que su Ministerio tiene para la última parte del año van por la senda del cumplimiento para recoger en total 112,9 billones de pesos.

-Putumayo será sede de plan piloto nacional para sustitución de cultivos ilícitos: Ante los habitantes de Puerto Caicedo en el Putumayo, el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a liderar con los campesinos cultivadores de coca la construcción de un plan piloto que buscará anticiparse a la aplicación del tercer punto de la agenda en caso de que se logre un acuerdo con las Farc en Cuba.

-La Cifra: 120 colombianos han sido extraditados a EE.UU. durante 2014: La embajada de Estados Unidos en Colombia reportó que 120 colombianos y colombianas han sido extraditados por la justicia colombiana durante 2014.

-MinHacienda se reunirá en Viena con países exportadores de petróleo: Con expectativa, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas espera la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, que tendrá lugar este jueves en Viena. Cárdenas espera que en el encuentro se tomen decisiones de fondo para elevar de nuevo el precio internacional del petróleo.

-Soldados liberados permanecerán al menos 3 días en el Hospital Militar de Bogotá: El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, llegó al Hospital Militar donde se reunió con Paulo Cesar Rivera y Jonathan Andrés Díaz, los soldados que fueron liberados en el departamento de Arauca.

-‘Cuidaito’ y a recapacitar, con la paz no se puede cada semana jugar: El ‘cuidaito’ del día en Voz Populi tiene que ver con la idea de que el mejor gesto de paz de las Farc es no secuestrar, y no el de secuestrar para liberar como ellos lo quieren hacer ver.

-Titulares musicalizados de Voz Populi para este martes 25 de noviembre

-'Padre Chucho’: Si ratón hace teatro en su house, ¿se llama Fanny Mickey Mouse?

-‘Padre Linero’ confesó a Timochenko: Jesús era pescador, yo pescas milagrosas

-Denuncian que bebé murió durante operación de la Armada Nacional en Vichada: El concejal de Puerto Carreño (Vichada), Carlos Riveros, informó que al parecer la Armada Nacional atacó una embarcación que transportaba arroz en la frontera con Venezuela.

-Se disfrazó de la mascota de su equipo para pedir matrimonio ¿Lo haría por amor?: Muchos hombres emplean una gran cantidad de tiempo para ingeniárselas y sorprender a sus parejas al momento de pedir matrimonio.

-Explosión de una fábrica de aceite en Cali deja una persona muerta: Un incendio estructural se presentó en una fábrica de aceites ubicada en lazona industrial de Fepicol, en el barrio Alfonso López, cerca de la base aérea de Cali. Un hombre murió en el hecho.

-‘Por algo será’ que en La Habana lo único que saben ordenar es whisky y caviar: El diario El Espectador calificó este domingo de insólita la toma de las Farc a la Isla Gorgona, ¿eso confirmaría que se están fortaleciendo en vez de estar debilitadas? Responde Francisco Mejía, analista de Voz Populi.

-‘Por algo será’ que derecha no es coger izquierda solo pa’atacar y frutos sacar: ¿Por qué un sector político colombiano lleva 85 años obsesionado con la inminente llegada del comunismo al poder? Responde Álvaro Forero Tascón, analista de Voz Populi.

-Subsecretaria de Movilidad abusó de funciones por cuotas de partes: Procuraduría: La Procuradora Segunda Distrital le formuló el cargo de extralimitación de sus funciones a la subsecretaria de Movilidad de Bogotá, Luz Ángela Martínez, en el marco de la investigación disciplinaria que se le adelanta por presuntamenteexigir una cuota de comparendos a los agentes de tránsito de la policía.

-‘Simpsons’: 50 días y jueces no dan la cara en los juzgados, ¿jueces sin rostro?

-Si el humor fuera misión imposible yo sería odontóloga de Ronaldinho: Ma. Isabel

-‘Tarsicio’ hace campaña para destruir maniquís, no le gusta la gente falsa

-Fiscalía ordena exhumación del cuerpo de Carlos Pizarro, asesinado hace 24 años: 24 años después del asesinato del precandidato presidencial Carlos Pizarro,la Fiscalía General de la Nación ordenó la exhumación del cuerpo con el fin de hacer un minucioso análisis.

-Ordenan triplicar presencia de autoridades en Ferguson para frenar violencia: El gobernador de Misuri, Jay Nixon, ordenó este martes el despliegue de más soldados en la ciudad de Ferguson tras los violentos incidentes presentados desde la noche anterior por el anuncio de que el agente blanco que mató a un joven negro desarmado en agosto pasado no será juzgado.

-Representantes del Congreso llevarán peticiones de Asonal Judicial al Gobierno: Después de una reunión de aproximadamente 40 minutos entre miembros de Asonal Judicial y una comisión accidental de la Cámara de Representantes, se decidió que elCongreso será mediador en este paro que completa 42 días. Los representantes llevarán las peticiones de los trabajadores de la rama judicial al Gobierno.

-Violencia contra la mujer se da por la reacción en caliente: Alejandra Borrero: La artista Alejandra Borrero, líder de la campaña nacional en contra de la violencia contra la mujer, aseguró en el Monólogo de Voz Populi que los colombianos han llegado a las escandalosas cifras de agresión a la mujer porque “no sabemos sino reaccionar en caliente”.

-MinJusticia ha atendido más de 18 mil mujeres víctimas del conflicto armado: Desde el 2013 a la fecha, el Ministerio de Justicia y del Derecho ha atendido y orientado a 365.846 mujeres, la mayoría de ellas víctimas del conflicto armado o de violencia de género, por medio de dos de sus más exitosos proyectos: laUnidad Móvil de Atención y Orientación a Víctimas del Conflicto y elPrograma Nacional de Casas de Justicia.

-‘Cuentico’: en vez de darle golpizas, a la mujer hay que hacerla valer

-‘Taxioperadora’ pide móvil para James, que lo metieron en el onceno siendo el 10