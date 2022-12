Santos pide a EE.UU. acelerar eliminación de visa para colombianos

Entre los temas hablados está la eliminación de visa para los colombianos. ( Lea también: Chile podría ser garante de un proceso de paz con el ELN ).

“(…) hablamos sobre la importancia de revisar la alerta que tiene Estados Unidos para los viajeros y que aceleren también la eliminación de la visa. Me dijo que estaba muy interesado y agradecido con la colaboración de ambos países en cuanto a seguridad”, dijo el presidente.

Biden le reiteró a Santos, el "apoyo firme" de su nación al proceso de paz con las Farc.

Biden y Santos abordaron asimismo otros asuntos como "el potencial rol de Colombia en operaciones internacionales de mantenimiento de la paz", informó la Casa Blanca en un comunicado sin detallar más información sobre estas misiones.

Ambos mandatarios reafirmaron además su colaboración regional en temas energéticos y de seguridad, al tiempo que discutieron cómo reforzar sus lazos de comercio bilateral.

Santos visita esta semana Estados Unidos, donde participó este martes en la Cumbre del Clima de la ONU con un llamamiento a la comunidad internacional para aunar esfuerzos en la protección de la Amazonía, como uno de los principales pulmones del planeta.

Esta cumbre, convocada por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, para estimular un compromiso mundial para reducir las emisiones contaminantes, reúne en Nueva York a un centenar de gobernantes.

El lunes, Santos agradeció a Ban Ki-moon en una reunión en la sede de Naciones Unidas su respaldo al proceso de paz y escuchó de parte de su equipo las acciones que Naciones Unidas estaría dispuesta a llevar a cabo para apoyarlo.

Santos también abordó la cuestión del proceso de paz en un coloquio que mantuvo la Americas Society/Council of the Americas, donde defendió su decisión de no declarar un alto el fuego hasta que no se cierre un acuerdo final.

El Gobierno colombiano y las Farc han librado durante medio siglo un conflicto armado al que Santos espera poner fin mediante las negociaciones que desde hace 22 meses se desarrollan en La Habana, Cuba.

con Efe.