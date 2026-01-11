Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 11 de enero de 2026

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante las jornadas nocturnas. Su trayectoria, la regularidad de sus sorteos y una mecánica de juego sencilla han hecho que miles de personas revisen a diario los resultados del chance, con la expectativa de que el número elegido coincida con la combinación ganadora.

Los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por esta razón, las autoridades recomiendan consultar siempre los resultados del Chontico Noche a través de los canales oficiales del operador, ya que esta es la forma adecuada de confirmar premios y evitar inconvenientes al momento de iniciar un proceso de cobro.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy, domingo 11 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta edición nocturna. El resultado fue: XXXX



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios definidos que permiten a los jugadores organizar sus apuestas y consultar oportunamente los resultados oficiales del chance:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras opciones como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se caracteriza por entregar premios especiales. Estas alternativas amplían la oferta del chance y atraen a diferentes perfiles de jugadores.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintas preferencias y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: las cifras pueden aparecer en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite participar tanto con apuestas simples como con combinaciones más elaboradas, según la estrategia de cada jugador y el seguimiento de los resultados del chance en Colombia.



Costos de participación

El Chontico Noche se distingue por ser un juego accesible, pensado para distintos presupuestos y enfocado en una participación responsable:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estas condiciones facilitan la participación de un amplio público interesado en los resultados del chance y en las opciones de juego disponibles.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es claro y transparente. El ganador debe presentar el tiquete original en buen estado, junto con un documento de identidad vigente. En el caso de premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas, con el fin de garantizar un pago seguro y conforme a la normativa establecida.

