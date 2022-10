Sentencia que aprobó adopción a parejas gay cuestiona a procurador y Congreso

En el texto de 192 páginas expedido por la Corte Constitucional, se asegura que al permitir la adopción de parejas del mismo sexo no se puede suponer que sea un experimento de ingeniería social, tal como sostiene el procurador.

Publicidad

Así mismo, el texto indica que si la Corte no hubiera tomado la decisión, el Congreso de la República no habría adelantado algún acto de ley para prevenir el déficit de familias para los niños que buscan un hogar y señaló que no existe evidencia alguna sobre quere evitar este hecho.

La Corte dice que reconocer como familia del mismo sexo y que puedan participar en procesos de adopción sí cumple con los requisitos de ley.

Publicidad

También dice que la adopción de niños con orientación sexual diversa no afecta por si misma el interés superior del menor y que hay estudios científicos que coinciden en señalar el desarrollo y el bienestar de los menores de edad y de darse esta condición serían por factores externos como situación económica entre otros.

Publicidad

El texto también asegura que excluir como potenciales adoptantes a parejas del mismo sexo podría generar un déficit de protección en los niños y asegura que un estudio señala que en la actualidad hay 5.439 niños que están esperando ser adoptados.

Para concluir dice que la MOE hizo una encuesta en la que el 71 por ciento de los congresistas se opone a la adopción de parejas del mismo sexo.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-El Instituto Nacional de Salud asumirá la investigación para detectar si el virus del zika influyó en la malformación de un feto cuya madre decidió abortar en el Atlántico.

-El Gobierno nacional anunció que cumplirá con las medidas cautelares que impuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para evitar más muertes por desnutrición en La Guajira, mientras que la Procuraduría General reveló que adelanta 145 investigaciones por esta crisis humanitaria.

Publicidad

-Es esperado en México el Papa Francisco para adelantar una visita que se extenderá hasta el próximo 17 de Febrero, donde pretende dejar un mensaje de evangelización en el país.

Publicidad

-El papa Francisco y el patriarca ortodoxo ruso hicieron un llamado a restablecer la unidad del cristianismo y convocaron a la comunidad internacional a tomar "medidas inmediatas" para proteger a los cristianos en Medio Oriente.

-Estados Unidos mostró su preocupación por el impacto de las actividades de las bandas criminales en los niveles de seguridad de norteamérica. Por esta razón se anunció una estrategia conjunta con Colombia para combatir a estos grupos.

Publicidad

-El expresidente Álvaro Uribe aseguró que la guerrilla de las Farc está cometiendo atentados bajo la figura del Eln para no afectar el proceso de paz que se adelanta en La Habana.

Publicidad

-La hija del ex Vicepresidente Francisco Santos presentó denuncia formal por las agresiones que sufrió a manos de un grupo de taxistas.

-Poco a poco se recupera la calma en el sector de San mateo en Soacha donde en la tarde de este viernes se presentaron saqueos y casos de vandalismo.

Publicidad

-Conductores que transitan habitualmente por la vía que de Bogotá conduce a La Calera piden al distrito y a la Gobernación de Cundinamarca alternativas que permitan evitar los gigantescos trancones en la zona.