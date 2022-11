Uribe denuncia abusos de gobierno venezolano contra Leopoldo López

atropellos y violaciones de derechos humanos contra el líder opositor Leopoldo López.

“Leopoldo López no ha cometido delitos. La protesta no es delito, ni siquiera es delito político como sedición, asonada, rebelión, mucho menos delito común y mucho menos delito atroz. Leopoldo López está en la cárcel no por decisión de un juez independiente, sino por atropello de la dictadura de Maduro", dijo.

También se refirió a la situación de la dirigente venezolana María Corina Machado y manifestó que ilegalmente la despojaron de su condición de diputada nacional.

"María Corina Machado ha sido víctima de agresión física, le han violado la privacidad, la han acusado de magnicidio, después de conspiración, le han prohibido salir del país", agregó.

Por último, aseguró que la correcta aplicación de la Carta Democrática indica que los países no solamente tienen que cumplirla sino hacerla cumplir.