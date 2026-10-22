A la cárcel hombre señalado de almacenar más de 4.000 aletas de tiburón para venderlas en Ecuador

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra William Leonardo de la Cruz Valverde, señalado de almacenar e intentar comercializar 4.235 aletas de tiburón en Tumaco, Nariño. De acuerdo con las evidencias recopiladas por las autoridades, el producto pretendía ser trasladado y vendido en Ecuador.

El material fue encontrado durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un establecimiento comercial dedicado a la venta de pescados, mariscos y otros productos de mar, ubicado en el barrio El Bajito de Tumaco. El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía General de la Nación y ejecutado por unidades de la Policía Nacional, con apoyo del Gaula Militar y de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).

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Durante la diligencia, las autoridades encontraron las 4.235 aletas distribuidas en 13 sacos, cuyo peso superaba los 376 kilogramos. Según las evidencias recopiladas, las piezas corresponderían a distintas especies de tiburones, entre ellas martillo, tigre, sedoso, zorro, cobrizo y puntas negras.

Las investigaciones indican que las aletas provendrían de más de 1.000 tiburones. La obtención de este material, presuntamente sin autorización de la autoridad competente y en contravención de las normas ambientales que protegen estas especies, habría implicado el descarte de los cuerpos de los animales en el mar, lo que les habría causado sufrimiento y posteriormente la muerte.



La extracción de las aletas también representa un impacto para los ecosistemas marinos, debido a las afectaciones que este tipo de prácticas puede generar sobre las poblaciones de tiburones y el equilibrio ambiental.

Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Nariño, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó a De la Cruz Valverde ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna.