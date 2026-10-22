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Blu Radio  / Judicial  / A la cárcel hombre señalado de almacenar más de 4.000 aletas de tiburón para venderlas en Ecuador

A la cárcel hombre señalado de almacenar más de 4.000 aletas de tiburón para venderlas en Ecuador

La Fiscalía le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna.

Aleta de tiburón
Aleta de tiburón.
Foto: Fiscalía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra William Leonardo de la Cruz Valverde, señalado de almacenar e intentar comercializar 4.235 aletas de tiburón en Tumaco, Nariño. De acuerdo con las evidencias recopiladas por las autoridades, el producto pretendía ser trasladado y vendido en Ecuador.

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El material fue encontrado durante una diligencia de registro y allanamiento realizada en un establecimiento comercial dedicado a la venta de pescados, mariscos y otros productos de mar, ubicado en el barrio El Bajito de Tumaco. El procedimiento fue ordenado por la Fiscalía General de la Nación y ejecutado por unidades de la Policía Nacional, con apoyo del Gaula Militar y de la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño).

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Durante la diligencia, las autoridades encontraron las 4.235 aletas distribuidas en 13 sacos, cuyo peso superaba los 376 kilogramos. Según las evidencias recopiladas, las piezas corresponderían a distintas especies de tiburones, entre ellas martillo, tigre, sedoso, zorro, cobrizo y puntas negras.

Las investigaciones indican que las aletas provendrían de más de 1.000 tiburones. La obtención de este material, presuntamente sin autorización de la autoridad competente y en contravención de las normas ambientales que protegen estas especies, habría implicado el descarte de los cuerpos de los animales en el mar, lo que les habría causado sufrimiento y posteriormente la muerte.

La extracción de las aletas también representa un impacto para los ecosistemas marinos, debido a las afectaciones que este tipo de prácticas puede generar sobre las poblaciones de tiburones y el equilibrio ambiental.

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Por estos hechos, una fiscal de la Seccional Nariño, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), presentó a De la Cruz Valverde ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y tráfico de fauna.

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Fiscalía General de la Nación

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