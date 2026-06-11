Agmeth Escaf no se retracta de llamar perra de EEUU a De La Espriella pese decisión de Procuraduría

En diálogo con Mañanas Blu, el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Agmeth Escaf, manifestó su firme decisión de no retractarse de las declaraciones que motivaron su suspensión por parte de la Procuraduría General de la Nación.

El congresista había calificado al candidato presidencial Abelardo De La Espriella como la "perra de Estados Unidos", expresión que el ente de control consideró un incumplimiento al deber de tratar con respeto a los demás actores políticos.

Sanción de la Procuraduría a Agmeth Escaf Foto: Procuraduría

Una postura inamovible frente a la sanción

Pese a la orden de suspensión e investigación disciplinaria, Escaf fue enfático al ser consultado sobre si se arrepentía de sus palabras. "No me retracto en lo absoluto que sea los organismos de control y la justicia la que la que defina esta situación", afirmó el congresista.

Al preguntársele directamente si le cambiaba una coma a su afirmación sobre De La Espriella, respondió con un contundente: "Sí, sí... es decir, usted no le cambia una coma ni se arrepiente".



Abelardo De La Espriella. Foto: AFP

El legislador considera que la medida tomada en su contra es desproporcionada y advirtió que, bajo ese mismo criterio, gran parte del legislativo debería ser sancionado. "Considero yo que de manera injusta, porque como bien lo están diciendo ustedes, más medio congreso o más de medio congreso estaríamos suspendidos con cada insulto o con cada palabra que se emite diariamente en política", señaló.

Denuncias de persecución y uso de la justicia

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Escaf no solo defendió sus ataques verbales, sino que contraatacó asegurando que De La Espriella utiliza los mecanismos legales para intimidar a sus opositores. Según el representante, este episodio es una "muestra del talante del candidato de Abelardo De La Espriella de cómo utiliza la justicia y todos los medios legales para aterrorizar a la gente y arrinconarla".

Asimismo, el congresista cuestionó la imparcialidad de los organismos de control en la actual coyuntura electoral. "Definitivamente algo algo extraño está ocurriendo aquí se está notando demasiado hacia dónde está la inclinación", sugirió, refiriéndose a lo que percibe como un uso excesivo del poder sancionatorio en plena campaña.

Mencionó además el caso de Gloria Arizabaleta, quien también fue suspendida recientemente, lo que para él refuerza la idea de una tendencia preocupante contra ciertos sectores políticos.

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Aunque Escaf reiteró que acata las decisiones de los entes de control por respeto a la institucionalidad, dejó claro que su equipo jurídico ya prepara la defensa para debatir lo que considera una extralimitación. "Acato por supuesto las las decisiones de los entes de control... pero también seguiremos el debido proceso como corresponde para defendernos", explicó.

Escuche aquí la entrevista: