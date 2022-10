Al lado de una rectificación, Uribe suma nuevas mentiras: Daniel Coronell

El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez cumplió este martes con la orden que le dictó el Tribunal Superior de Bogotá de retractarse tras haber llamado “mafioso” y “extraditable” al periodista Daniel Coronell, en una publicación que hizo a través de su cuenta de Twitter.



Uribe justificó las expresiones usadas contra el columnista en supuestos “ataques” dirigidos contra su familia desde las publicaciones de Coronell en Revista Semana, al tiempo que insistió en varias críticas.

Al respecto, Coronell, en diálogo con Mañanas BLU, aseguró que el exmandatario al lado de su rectificación está sumando “nuevas mentiras”, pero que será algo que evaluará con sus abogados para determinar si se trata de un desacato a la orden del alto tribunal.

“Evaluaremos si esto constituyen nuevas afirmaciones que serían susceptibles a otro reclamo judicial. Me parece que antes de declararme o no satisfecho (de la rectificación) tengo que oír la opinión experta de una persona que conozca el asunto legal”, señaló.

“El “no me consta” repetido de Uribe en su comunicado retrata de cuerpo entero la irresponsabilidad de un señor que lleva años repitiendo esa mentira para ahora, a la luz de una acción de tutela, reconocer que no le constaba lo que presentaba como un hecho ante sus seguidores de Twitter y en otros escenarios”, agregó el comunicador.



Cornell aseguró que quien sepa entender que ello se trata de un reconocimiento de responsabilidad, “verá claramente cuánto vale la palabra de Uribe y cómo la ha usado para tacar a sus críticos y para decirle violador de niños a Daniel Samper Ospina, entre otras acusaciones”.



Asimismo, precisó que el fallo del tribunal fue muy importante para él y para su familia porque se trata de reparar su reputación y su honor, el cual aseguró es el legado que le dejará a sus hijos.



“El fallo también es importante para la libertad de prensa porque muestra que los hombres poderosos sometidos a investigación periodística no pueden reaccionar con campañas de descredito contra quienes los investigan”, dijo.



El columnista fue enfático en mencionar que ha sido riguroso a la hora de presentar un hecho o una investigación y que cuando se ha equivocado lo ha reconocido públicamente y “sin ninguna limitación”.