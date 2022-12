Alcalde de Cali denunciará por homicidio a ambulancia que atropelló a un abuelo

Un adulto mayor de 87 años que intentó cruzar la calle, falleció luego de ser arrollado por una ambulancia, exactamente en la calle 5 con carrera 80, en el sur de Cali.

De acuerdo con el informe de las autoridades, al verificar el GPS del vehículo, pudieron evidenciar que se movilizaba a más de 100 kilómetros por hora y no iba a atender ningun accidente, pues, no estaba direccionada por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, CRUE.

Publicidad

“La ambulancia no se encontraba prestando ningún servicio, así que no hay justificación alguna para que ese vehículo estuviera circulando por ese lugar”, resaltó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.

Ante esto, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que denunciará

por homicidio a la empresa encargada de esta ambulancia.

Vea aquí: Con protestas, gremio de moteles en Cali clama que los dejen trabajar

“Yo mismo adelantaré esa denuncia por homicidio a esa ambulancia irresponsable, si algo sé, es que, si una ambulancia accidenta y genera la muerte de alguien, debe ser denunciado por homicidio”, dijo el mandatario.

Publicidad

“Me parece inaudito que todavía estén ocurriendo estas cosas en la ciudad, voy a recoger toda la información para yo mismo proceder al respecto”, aseguró.

En lo corrido del 2020 se han registrado en Cali 37 accidentes de tránsito que involucran a las ambulancias.

Publicidad