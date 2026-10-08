Alias ‘El Turco’ fue judicializado por presunta participación en ‘La Empresa’, red de alias 'Pájaro'

Charif El Hadaui Hernández, alias ‘El Turco’, fue judicializado por su presunta participación en la organización delincuencial denominada ‘La Empresa’, una estructura que, de acuerdo con la Fiscalía, es señalada por la Fiscalía de estar relacionada con extorsiones y otras actividades ilícitas en varios municipios de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia y habría estado bajo el liderazgo de John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘Pájaro’, exintegrante de estructuras paramilitares, quien está en la cárcel al ser señalado de haber tenido un papel central en la fuga de alias ‘Matamba’, de la cárcel La Picota de Bogotá.

La investigación contra ‘La Empresa’ se fortaleció después de las actuaciones adelantadas por la Fiscalía alrededor de esa fuga y de las capturas de Édgar Elicio Munévar, alias ‘El Caballista’, y John Fredy Gallo Bedoya, alias ‘Pájaro’, entre otros. En ese proceso, la Fiscalía ha señalado a Gallo Bedoya como el supuesto líder de una estructura que habría tenido capacidad para coordinar personas, recursos y actividades criminales, información que habría complementado Manuel Castañeda, alias el “Narcochofer” según el ente acusador.

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La fiscal explicó durante la audiencia que Gallo Bedoya “ingresó a las autodefensas en Magdalena Medio y Puerto Boyacá, aproximadamente, en el año de 1987” y que posteriormente fue comandante del frente Celestino Mantilla y tuvo participación en el frente Velandia del bloque de Puerto Boyacá, posteriormente fue postulado y condenado en Justicia y Paz.

En el proceso por el que ahora fue judicializado ‘El Turco’, la Fiscalía sostuvo que la organización habría tenido presencia en Cajicá, Villeta, Guaduas, Bogotá, La Mesa y La Vega, en Cundinamarca; Puerto Boyacá, en Boyacá, y Doradal, en Antioquia. Según la investigación, entre sus actividades estarían las extorsiones, el tráfico de estupefacientes y operaciones para adquirir bienes y recursos y darles apariencia de legalidad.



“Todas estas 10 personas, incluyendo al señor Hernández, al mando del señor John Fredy Gallo, alias ‘El Pájaro’, y con su segundo al mando, el señor Ferney Castrillón, alias ‘Ronaldo’, hicieron parte y constituyeron una organización denominada ‘La Empresa’”, afirmó la fiscal durante la audiencia.

La funcionaria sostuvo que la estructura habría operado, al menos, entre abril de 2021 y el 6 de diciembre de 2022 y que sus integrantes presuntamente utilizaban amenazas y armas de fuego para obtener dinero, vehículos e inmuebles de sus víctimas.

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“Esta organización, su señoría, creó zozobra entre los conciudadanos de los municipios ya señalados”, manifestó la fiscal, quien agregó que los integrantes de la estructura presuntamente obligaban a sus víctimas a entregar “altas sumas de dinero” y también bienes como “apartamentos, casas, clínicas, lotes, locales y vehículos, entre otros”.

La Fiscalía también describió un mecanismo mediante el cual la organización habría utilizado empresas de seguridad privada fachada para dar apariencia de legalidad al porte de armas. Según la fiscal, varios de los miembros de ‘La Empresa’ aparecían como escoltas de esas compañías.

Imagen de referencia. Cortesía

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“Estas personas se dedicaron a extorsionar, su trabajo estaba asociado en vigilancia y seguridad privada en empresas en donde figuran varios de los miembros de la organización como escoltas”, explicó. Agregó que, aunque las empresas aparecían registradas formalmente, las labores de campo habrían permitido establecer que algunas de las sucursales reportadas no existían.

La Fiscalía también señaló que la estructura habría tenido actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes y que presuntamente habría logrado acceder a información privilegiada de entidades públicas como la Fiscalía “Asimismo, han llegado a tener injerencia, al parecer, en el tráfico internacional de estupefacientes, utilizando ello la región de Puerto Tumaco y Nariño. Asimismo, para el logro de sus fines, la organización ha permeado entidades del estado como la Fiscalía, la Policía, las Alcaldías, accediendo incluso a bases de datos privilegiadas a través de funcionarios”

En cuanto al papel específico que habría desempeñado Charif El Hadaui, la fiscal sostuvo que ‘El Turco’ habría participado directamente en los cobros extorsivos. “Cumple órdenes ubicando a las víctimas, intimidándolas directamente, exigiéndole los cobros extorsivos y recogiendo los dineros producto de estos hechos”, afirmó.

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La Fiscalía también señaló a El Hadaui con un antecedente por el homicidio del narcotraficante Wilber Alirio Varela, alias ‘Jabón’, ocurrido en Venezuela. El procesado negó esa acusación y rechazó la mayoría de los señalamientos formulados durante la audiencia.

“Casi el 95% de lo que dicen ahí es mentira. Nunca fui empleado de Pájaro, menos de ese señor Ronaldo, las propiedades que yo tengo son lícitas de hace 60 años de mi padre, comerciante. No tengo porte ilícito de armas, tengo armas legales porque mi madre fue secuestrada y mi hermano murió en un secuestro, y siempre fuimos protegidos.⁠⁠‍⁠Sobre ese supuesto homicidio, la Fiscalía colombiana sabe que eso fue otras personas que lo decretaron. No debería ni decirlo, porque es una calumnia, fui injustamente vinculado a un proceso en Venezuela, y por eso soy testigo en los Estados Unidos”

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Frente a la decisión judicial de imponer una medida domiciliaria, el juez de control de garantías consideró que los elementos presentados por la Fiscalía permitían una inferencia sobre la posible procedencia irregular de determinados bienes y recursos por medio de conversaciones interceptadas entre los integrantes con alias “El Turco”, pero no eran suficientes para establecer el vínculo específico entre esos recursos y los delitos atribuidos a ‘La Empresa’.

“Una cosa es el conjunto de los elementos que permita inferir razonablemente la procedencia ilícita de dinero, vehículos, inmuebles y demás bienes vinculados con las actividades de la organización, y otra diferente que permita establecer cuál fue el delito específico del que provenía”, explicó el juez.

El despacho concluyó que no estaba acreditado el enlace necesario para establecer que El Hadaui conociera y compartiera los propósitos delictivos de la estructura en los términos planteados por la Fiscalía y acreditó su arraigo familiar en Bogotá.