Judicializan a integrantes de la red ‘Cizallas’ por 33 hurtos y pérdidas superiores a $670 millones

La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis personas que serían integrantes del grupo delincuencial ‘Cizallas’, señalado de participar en 33 hurtos cometidos entre abril de 2025 y mayo de 2026 en establecimientos de comercio de Bogotá y Madrid, Cundinamarca. De acuerdo con la investigación, las pérdidas ocasionadas por estos hechos superarían los 670 millones de pesos.

Los casos fueron analizados de manera conjunta por las autoridades, luego de que inicialmente la investigación estuviera concentrada en algunos hurtos a establecimientos comerciales. La comparación de la información, las evidencias recolectadas y las labores de policía judicial permitieron establecer coincidencias en la forma de actuar y una posible conexión entre los diferentes hechos.

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Los hurtos se habrían registrado en las localidades de Engativá, Suba, Antonio Nariño y Chapinero, en Bogotá, además de Madrid, Cundinamarca. Según la Fiscalía, los señalados integrantes de ‘Cizallas’ intimidaban con armas cortopunzantes a los empleados de los establecimientos, los amarraban y encerraban en las bodegas para posteriormente apoderarse del dinero de las cajas registradoras y de diferentes productos.

Entre los elementos hurtados se encontraban licores, vapeadores, cigarrillos y bebidas energizantes. La investigación también estableció como una de las coincidencias entre los casos el uso de una cizalla para romper los candados de las vitrinas y acceder a la mercancía.



De acuerdo con las labores adelantadas en articulación con la Policía Nacional, después de los hurtos los productos eran trasladados hasta un inmueble ubicado en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, donde presuntamente eran almacenados para su posterior comercialización en bares y otros establecimientos.

Las seis personas fueron capturadas mediante órdenes judiciales en procedimientos realizados por unidades de la Policía Nacional en Bogotá y Manizales, Caldas. Durante las diligencias fueron incautados tres vehículos, 35 botellas de licor, 339 cajetillas y cajas de cigarrillos, marihuana, bazuco, dinero en efectivo, una cizalla, prendas de vestir y gorras.

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Entre los capturados están Harold Camilo Vidal Chavarro, alias ‘Gordo’, quien sería el encargado de coordinar las acciones ilegales; Ronald Guillermo Ramírez Chavarro, alias ‘Cachetes’; José Alberth Espinosa González, alias ‘Cejas’; Leonel Vidal Perea, alias ‘Cucho’; Paula Jessenya López Gómez, alias ‘Flaca’; y Jhon Fredy Garnica Vergara, alias ‘Zarco’, quienes estarían implicados en la ejecución de los asaltos.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá presentó a los capturados ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado. Algunos de los procesados aceptaron los cargos.