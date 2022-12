Amenazaron con cortarme una mano y matarme si no se pagaba rescate: secuestrado

El comerciante Yesid Toscua duró más de 20 días secuestrado en Boyacá luego de acordar una cita para hablar de negocios en el municipio de Zipaquirá.

Vea aquí: Joven murió durante procedimiento estético llevado a cabo en clínica de garaje

Publicidad

La víctima del cruento plagio, de 27 años, habló con BLU Radio del plagio perpetrado el 2 de diciembre cuando pretendía cerrar un negocio. Fue en ese momento cuando llegaron hombres encapuchados y armados que se lo llevaron con rumbo desconocido.

Finalmente, el Ejército logró rescatarlo en Coper, Boyacá.

Publicidad

"Me amenazaban que me iban a quitar un dedo, una mano, que si mi familia no pagaba me mataban, que si le decían al Ejército me mataban. Cuando llegaban malas noticias me dejaban días sin comida", contó Toscua sobre el maltrato psicológico que vivió en cautiverio.

En total fueron 22 días que permaneció, según su relato, amarrado a un árbol, con intimidaciones constantes y a veces duro días sin comer como castigo de sus captores, pero hoy, lo mejor para él fue recuperar su libertad y hacer cosas que jamás pensó volver a hacer.

Publicidad

Toscua también narró cómo fue su rescate, cuando estaba "en el cambuche que me tenían siempre".

“En ese momento llegó el Ejército, yo pensaba que era la guerrilla u otro comando porque me dijeron que venían refuerzos para internarme en la selva, pero cuando me dijeron que era el Gaula Militar me sentí muy tranquilo", contó.

Los secuestradores del comerciante exigían 1.000 millones de pesos para liberarlo, pero fue el trabajo del Gaula Militar el que permitió su regreso a libertad sin pagar extorsión.