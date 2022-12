Caleña denuncia que patrullero de la Policía la golpeó y la robó en el sur de la ciudad

La caleña Sandra Milena López denunció, a través de las redes sociales, que fue brutalmente agredida por un patrullero de la Policía en el sur de la ciudad y añadió que el uniformado también le robó tres anillos de oro.

El hecho se presentó en una panadería ubicada en el barrio Caldas cuando patrulleros adscritos a la estación de Meléndez le ordenaron retirarse del establecimiento.

Ella asegura que se opuso argumentando que no estaba incurriendo en ningún acto ilícito, además afirmó que un uniformado, al que ella identificó como Héctor Triviño, la golpeó en repetidas ocasiones.

“Yo me senté cruce las piernas, llamé a mi hija para avisarle donde estaba, pero el policía me dijo que le entregara el teléfono. Yo le dije que no estaba haciendo nada malo y que solo estaba hablando con mi hija”, dijo la mujer.

“Como me iba a quitar el celular a la fuerza me lo metí en mis partes íntimas, luego caminó un pedazo, se devolvió y me pego una patada”, agregó Sandra Milena.

La denuncia quedó registrada en un video subida por la página de denuncias ciudadanas 'Oiga, Mire, Vea'.

La mujer tuvo lesiones de consideración, incluso, tuvo que ser trasladada a un centro médico para que le curaran las heridas.

Frente a esta situación, la Policía confirmó que ya inició la investigación por el caso y de comprobarse el presunto abuso de autoridad, no habrá contemplación con el o los responsables.

Según el coronel Didier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, las sanciones serán drásticas.

“Ya tenemos toda nuestra oferta institucional para esclarecer estos hechos y esperaremos que las investigaciones nos determinen que sucedió realmente”, dijo Estrada.

“Las sanciones serían las más duras que irían desde la destitución del cargo y una inhabilidad”, agregó.

Finalmente, los médicos determinaron que Sandra Milena López presentó varios hematomas en su cuerpo, especialmente en el rostro y brazos.

Junto a ella se encontraba su compañero sentimental quien también denuncia fue agredido por los uniformados.

