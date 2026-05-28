Capturan a cinco integrantes de red criminal dedicada al hurto de camionetas de alta gama

Cinco presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como “Los TXL” fueron capturados mediante orden judicial en una operación adelantada por el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades les atribuyen los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado, estafa, falsedad marcaria y tráfico de estupefacientes.

Según las investigaciones, esta organización se dedicaba al hurto de camionetas de alta gama en el Eje Cafetero y otras ciudades del país. Las autoridades señalaron que la estructura habría afectado a por lo menos 30 víctimas y obtenido ganancias ilícitas cercanas a los 5.000 millones de pesos mediante fraudes y comercialización ilegal de vehículos.

Los capturados registran 18 anotaciones judiciales por delitos como receptación, estafa, hurto calificado, secuestro, concierto para delinquir y falsedad en documento público.



Las diligencias judiciales se desarrollaron en los municipios de Dosquebradas y Montenegro, Quindío. Durante los operativos también capturaron a otra persona en flagrancia.

En medio de los procedimientos, las autoridades incautaron 28 llaves y controles de vehículos, 12 licencias de tránsito, dos inhibidores de señal para bloquear alarmas, 18 improntas de chasis y motores, siete pares de placas, seis dispositivos GPS, cuatro plantillas para remarcación de chasis, documentación relacionada con compraventa de vehículos, equipos tecnológicos y 300 gramos de base de coca.