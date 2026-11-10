Capturan en Cartagena al señalado homicida de Vanessa Vera, quien murió tras ayudar a su vecina

En Cartagena, Bolívar, fue capturado el hombre señalado de agredir con un arma cortopunzante a Vanessa Vera, una mujer que resultó gravemente herida cuando intentaba auxiliar a una vecina durante una presunta situación de violencia intrafamiliar ocurrida el pasado 17 de octubre en el norte de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación confirmó que la captura se realizó en cumplimiento de una orden judicial que había sido emitida en contra del señalado responsable. El procedimiento fue adelantado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, en coordinación con uniformados de la Policía Nacional.

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Los hechos por los que es investigado ocurrieron durante la madrugada del 17 de octubre, cuando Vanessa Vera se encontraba departiendo con varios vecinos en un barrio de la localidad de Usaquén, en Bogotá. En medio de ese momento, ella y una amiga escucharon llamados de auxilio que provenían de un apartamento ubicado en el primer piso.

Las dos mujeres se dirigieron hasta el lugar para verificar qué estaba ocurriendo. Al abrir la puerta, únicamente observaron al vecino, pero no encontraron a su esposa. En medio de esa situación se habría producido la agresión contra Vanessa Vera con un arma cortopunzante.



La mujer sufrió heridas de gravedad y tuvo que ser trasladada para recibir atención médica. Posteriormente permaneció en una unidad de cuidados intensivos, pero falleció dos días después como consecuencia de las lesiones sufridas.

La investigación de la Fiscalía permitió establecer la identidad del hombre señalado de haberla agredido y obtener una orden judicial para su captura. El procedimiento finalmente se materializó en Cartagena, donde fue ubicado por las autoridades.

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En las próximas horas, el detenido será presentado ante un juez de control de garantías. Durante las audiencias concentradas, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará el delito de homicidio agravado por los hechos relacionados con la muerte de Vanessa Vera.