Caso a Laura Rincón: juez explica por qué dio detención domiciliaria a hombre que intentó quemarla

El juez 31 de garantías de Bogotá explicó sus razones para enviar a detención domiciliaria a Andrés Giovanni Rivera, acusado de rociar con thinner a su pareja Laura Vanessa Rincón, de 21 años, y posteriormente prenderle fuego en la localidad de Kennedy. Aseguró que específicamente la víctima no reside en el mismo lugar donde Rivera va a cumplir la detención, ya que este fue definido en Cajicá.

El detenido está imputado por la Fiscalía de los delitos de tentativa de feminicidio agravado, violencia intrafamiliar y maltrato animal.

A pesar de que este hecho ha causado una gran indignación, el funcionario judicial encargado de determinar el sitio de reclusión, consideró que “la selección de la medida de detención en residencia obedeció a la acreditación por la defensa de esta persona de un ámbito domiciliario alejado y diferente al de la víctima”.

“Permitía neutralizar suficientemente el riesgo detectado. En esas condiciones, el sistema judicial no podía optar por medidas más intensas”, añadió.

Además, el juez señaló que esta medida se encuentra apelada por parte de la Fiscalía y será un juez superior quien determine si está ajustada o no a derecho, e invitó a la opinión pública a consultar los fundamentos legales que tuvo en cuenta durante la audiencia que se desarrolló de manera virtual.

Publicidad

Finalmente, destacó que esta decisión no es una condena, sino una revisión de fundamentos que permiten establecer si la persona capturada debe o no ir a prisión, lo cual, en este caso consideró, que no hacían necesaria una medida para ordenar su reclusión en un establecimiento carcelario.

Sobre este caso, la Secretaría de la Mujer aseveró que este acto dejó en Laura quemaduras de segundo grado en el 40 % de su cuerpo y dispuso un equipo interdisciplinar para la atención y acompañamiento socio-jurídico, el cual se encargará de su representación en el proceso penal y velará para que se haga justicia.

Además, la Secretaría de Integración Social logró brindar hospedaje a los familiares de Rincón y con la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia se han obtenido los servicios de custodia y vigilancia del capturado.

Escuche las noticias destacadas del día en BLU Radio: