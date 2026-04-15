Caso Colmenares: Corte Suprema confirma absolución de Laura Moreno

La Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó en firme la absolución de Laura Moreno, quien fue vinculada al caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares. El alto tribunal determinó que no existieron pruebas suficientes para demostrar su participación en un homicidio, cerrando así el proceso en la justicia ordinaria tras más de una década de litigio.



Decisión final en el caso Colmenares

La Sala Penal del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria ratificó que no se logró comprobar la complicidad de Moreno en el fallecimiento del estudiante, ocurrido el 31 de octubre de 2010. Según la Corte, no solo hubo ausencia de pruebas de responsabilidad, sino que tampoco se estableció con claridad que la muerte de Colmenares fuera producto de una conducta criminal.

Respecto a Jessy Quintero, otra de las implicadas en el proceso, el tribunal confirmó la prescripción del caso por vencimiento de términos.

Caso Luis Andrés Colmenares Foto: X: @lcolmenaresr

La revisión del caso fue impulsada por la Procuraduría General de la Nación, entidad que solicitó en audiencia pública la condena de Laura Moreno. El Ministerio Público sostenía que la joven posiblemente había obstruido el hallazgo del cuerpo durante la madrugada de los hechos en el parque El Virrey. No obstante, la Corte desestimó estos argumentos al no encontrar méritos para revertir la absolución previa.

Ante la decisión, la defensa de la familia Colmenares ya había advertido que, de agotarse las instancias nacionales, acudirían a organismos internacionales para buscar justicia.



La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia programó para este jueves, a las 2:30 de la tarde, la lectura oficial del fallo.