

Blu Radio  / Laura Moreno

Laura Moreno

    Foto: redes sociales
    Judicial

    Defensa de Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, propone acuerdo para evitar imputación por lavado

    La Fiscalía investiga cómo la empresa fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias con el objetivo de simular e inflar costos y gastos inexistentes, lo que le habría permitido obtener beneficios económicos indebidos.

  • 278680_Laura Moreno y Jessy Quintero - Foto: El Espectador
    Laura Moreno y Jessy Quintero - Foto: El Espectador
    Judicial

    Jessy Quintero demandará al Estado por caso Colmenares

    “Jessy Quintero ha sido víctima de una conspiración criminal y mediática", este sería uno de los principales argumentos de la demanda según el abogado de la joven.

  • 275041_Foto suministrada
    Foto suministrada
    Judicial

    ¿Luis Andrés Colmenares fue o no asesinado? El Tribunal Superior de Bogotá se contradice

    En el 2014, el Tribunal Superior de Bogotá dijo que el caso Colmenares se trató de un homicidio, este miércoles dijo que la Fiscalía no pudo probar el delito.

  • 278680_Laura Moreno y Jessy Quintero - Foto: El Espectador
    Laura Moreno y Jessy Quintero - Foto: El Espectador
    Judicial

    Caso Colmenares: tribunal ratifica inocencia de Laura Moreno y Jessy Quintero por “duda razonable”

    Las jóvenes eran acusadas por la Fiscalía como supuestas responsables de los delitos de homicidio y favorecimiento al homicidio. El Tribunal Superior de Bogotá ratificó su inocencia.

