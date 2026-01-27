En vivo
Judicial

Defensa de Jorge Moreno, papá de Laura Moreno, propone acuerdo para evitar imputación por lavado

La Fiscalía investiga cómo la empresa fundada por Moreno, habría canalizado operaciones ficticias con el objetivo de simular e inflar costos y gastos inexistentes, lo que le habría permitido obtener beneficios económicos indebidos.

Foto: redes sociales
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 27 de ene, 2026

