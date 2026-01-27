Ejército no había ese momento, de pronto fue confusión: alcalde de Pailitas por ataque con explosivo

El pasado fin de semana, Oscar Arévalo y Juan Diego Arévalo, padre e hijo, murieron tras la detonación de un explosivo del ELN mientras se movilizaba por zona rural de Pailitas, Cesar, exactamente en la vereda La Paz.

De acuerdo con las autoridades, este ataque del ELN, presuntamente, tenía como blanco original a la Fuerza Pública.

Las víctimas eran oriundos de Ocaña, Norte de Santander, pero poseían una propiedad ganadera en la zona desde hace más de 15 años. Al momento de la explosión, se desplazaban hacia su finca para realizar labores de supervisión durante el fin de semana.

El alcalde del municipio, Alexander Toro, entregó declaraciones clave sobre los detalles del ataque y la identidad de las víctimas en Blu radio.



"Lamentamos la situación que aconteció el día sábado en horas de la noche, donde dos ciudadanos fueron víctimas de un atentado terrorista originado por grupos al margen de la ley. Tenían propiedad ahí en la vereda, iban hacia hacia su finca a supervisar su propiedad y la explotación ganadera que tenían en el sitio hace mucho rato, ya más de 10, 15 años, tenían esa propiedad aquí en el municipio donde venían con frecuencia", indicó Toro.



El "error" en el blanco terrorista

Aunque se presume que el objetivo era la Fuerza Pública, el alcalde aclaró que no había uniformados cerca en ese momento.

"Fuerza pública no había por ahí en esos momentos no sé por qué pasó esa situación, no sé, de pronto hubo alguna confusión ahí con la gente que estaba pendiente de esa situación", informó el mandatario.

A pesar de que no había patrullas del Ejército o la policía en el sector al momento del estallido, el alcalde Toro señaló que la zona es objeto de patrullajes frecuentes ,debido a la presencia de infraestructura del poliducto Galán, donde se suelen cometer extracciones ilícitas de combustible.

Publicidad

Se presume que los atacantes detonaron la carga por una confusión, debido a la oscuridad de la noche, pensando que se trataba de un vehículo oficial.

"Eso no es un hecho de desconocerse aquí porque estamos muy cerca del Catatumbo. Entre los municipios de Curumaní, Pailitas y Pelaya, pues es un corredor fuerte de este grupo subversivo",aseveró.

Escuche la entrevista aquí: