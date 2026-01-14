Ataque con drones del ELN dejó a 10 militares heridos en San José del Palmar, Chocó

La Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional informó que las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N25 fueron víctimas de un ataque terrorista, al parecer, perpetrado por el Frente Ernesto Che Guevara del ELN que utilizó drones equipados con explosivos para atentar contra la Fuerza Pública en el departamento de Chocó.

La información que se ha dado a conocer hasta el momento es que los hechos ocurrieron en la vereda Alto del Oso del municipio de San José del Palmar, en donde los uniformados estaban realizando labores rutinarias cuando fueron sorprendidos por el ataque teledirigido que afectó a varios uniformados.

El reporte que entrega el Ejército Nacional es de un suboficial y nueve soldados heridos producto de las explosiones que los dejaron aturdidos durante varios segundos y, además, les generó algunas lesiones por las esquirlas de los artefactos usados para realizar el atentado.

Una vez se produjo el hecho, los soldados recibieron atención inmediata por parte de enfermeros de combate y posteriormente con la ayuda de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se realizó la extracción de los uniformados en dos aeronaves.



Mientras avanzan las investigaciones para determinar con exactitud si es el ELN quien está detrás del ataque terrorista, la Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional aseguró que intensificará las operaciones ofensivas en la zona para ubicar y capturar a los responsables del hecho.

Hay que recordar que ya hace un par de meses se habían usado drones para atacar la Estación de Policía del municipio de Sipí en donde no hubo heridos pero sí daños de consideración a la infraestructura física del inmueble.