Ataque con drones del ELN dejó a 10 militares heridos en San José del Palmar, Chocó

Ataque con drones del ELN dejó a 10 militares heridos en San José del Palmar, Chocó

La Décima Quinta Brigada del Ejército Nacional aseguró que intensificará las operaciones ofensivas en la zona para ubicar y capturar a los responsables del hecho.

