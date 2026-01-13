Ejército destruyó cinco dragas y unidades de producción minera del Clan del Golfo en Chocó

El Ejército destruyó cinco dragas y 38 unidades de producción minera que pertenecerían al Clan del Golfo en zona rural de Quibdó, Chocó. Las autoridades estiman una afectación de por lo menos 1.000 millones de pesos que dejan de ingresar a este grupo ilegal.

Tropas de la Brigada 15 del Ejército Nacional, adscritas a la Séptima División, realizaron una operación conjunta con la Policía Nacional en la vereda Guayabal, zona rural del municipio de Quibdó, en el departamento del Chocó, donde se desarrollaban actividades de minería ilegal por parte del Clan del Golfo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades militares, la acción se llevó a cabo en un sector en el que operaban estructuras dedicadas a la extracción ilícita de yacimientos mineros.

Durante el procedimiento fueron intervenidas 38 Unidades de Producción Minera (UPM), así como cinco dragas tipo buzo que eran utilizadas para la explotación ilegal de oro en la zona. En el lugar también fueron hallados e inutilizados 13 motores y 20 motobombas, equipos empleados de manera permanente para estas actividades.



Según el balance oficial, la maquinaria incautada y neutralizada estaba siendo utilizada por este grupo armado. Según las autoridades, la intervención representa una afectación económica considerable para esta estructura ilegal, con pérdidas que superan los 330 millones de pesos en maquinaria.

Además, se estima una reducción de ingresos ilícitos cercanos a los 1.000 millones de pesos mensuales, producto de la explotación de aproximadamente 2.000 gramos de oro.

El ejército destacó que este resultado impacta de manera directa las finanzas de las organizaciones armadas que se lucran de la minería ilegal en el Chocó, una actividad que ha generado múltiples afectaciones en el territorio.

La operación no solo busca debilitar las economías criminales, sino también frenar el uso indiscriminado de maquinaria pesada en zonas rurales.