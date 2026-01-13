En vivo
Ejército destruyó cinco dragas y unidades de producción minera del Clan del Golfo en Chocó

Ejército destruyó cinco dragas y unidades de producción minera del Clan del Golfo en Chocó

Las autoridades estiman una afectación de por lo menos 1.000 millones de pesos que dejan de ingresar a este grupo ilegal.

