Autoridades desarticulan red que enviaba mujeres desde Cali para explotación sexual en Noruega

Con ofertas laborales engañosas y la promesa de altos salarios en Oslo, Noruega, una red de trata de personas captaba a mujeres jóvenes en condición de vulnerabilidad en Cali, Valle del Cauca, para trasladarlas a Europa, donde eran sometidas a explotación sexual bajo amenazas, engaños y tratos degradantes.

En un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional, fueron capturados Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, señalados de integrar esta organización criminal de alcance transnacional.

Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. Ninguno aceptó los cargos.

"De acuerdo con la investigación, entre julio y noviembre de 2023, Hernández Díaz habría contactado al menos a tres mujeres, a quienes les solicitó sesiones fotográficas en ropa interior, gestionó la obtención de pasaportes y trámites consulares, coordinó la expedición de cartas de invitación y aseguró su traslado desde Cali hasta el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, para concretar su salida del país con destino a Noruega", dice el comunicado de la Fiscalía.



Por su parte, Cadena Roa estaría vinculado a la logística del traslado y a la intimidación de las víctimas, a quienes, presuntamente, amenazaba con armas de fuego para evitar que denunciaran o revelaran la existencia de la estructura delictiva.

Los testimonios y las pruebas recopiladas evidencian que las mujeres, lejos de acceder a empleos dignos, fueron sometidas a condiciones crueles y forzadas a realizar actividades sexuales con el fin de cubrir gastos de alojamiento y manutención en el país europeo.

