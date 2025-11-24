En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Guardas de vigilancia en Medellín se formarán prevención de explotación sexual de menores

Guardas de vigilancia en Medellín se formarán prevención de explotación sexual de menores

En diciembre las autoridades también intensificarán operativos en hoteles y restaurantes de Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad