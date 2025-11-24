Guardas de vigilancia en Medellín se formarán prevención de explotación sexual de menores

En Medellín, los guardas de vigilancia se formarán prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa también contempla intensificar el control en zonas turísticas de la ciudad, a propósito de la llegada masiva de visitantes por la época de navidad.

Durante el encuentro, los guardas de vigilancia conocerán el Protocolo para la Seguridad Turística, las líneas de atención y denuncia, además de herramientas para fomentar un turismo responsable y la protección de los menores.

Según la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López, también se busca fortalecer las habilidades de estos trabajadores, especialmente los que prestan sus servicios en propiedades horizontales.

"Eso nos ayudará a mitigar riesgos y generar una respuesta oportuna para visitantes y turistas", señaló la secretaria.



¿Cuántos visitantes tendrá Medellín durante Navidad?

Para esta temporada de navidad, se proyecta que la ciudad reciba más de 400.000 turistas entre diciembre de 2025 y enero de 2026, generando una ganancia económica estimada en 600.000 millones de pesos distribuida en hoteles, bares, restaurantes y otros sectores, donde además se intensificarán las alertas de prevención de explotación sexual de menores.

"Colombia estamos trabajando muy de la mano para que realmente ese turista que no se comporta bien pues lo devolvamos a su país de origen y súper importante pues los cada noche sobre todo en las noches estamos haciendo mucho control con las diferentes entidades, restaurantes, bares, hoteles para ir a servidores de que realmente se estén cumpliendo todas las garantías para el turista", agregó.

Según cifras de la estrategia Niñez Ya, cerca de 200 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de violencia sexual este año en la capital antioqueña.