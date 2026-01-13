En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / ¿'Calarcá' se expande? Once de sus subalternos se entregaron en límites entre Antioquia y Chocó

¿'Calarcá' se expande? Once de sus subalternos se entregaron en límites entre Antioquia y Chocó

El Ejército informó que se dejó a disposición de la autoridad competente gran cantidad de municiones, cartillas ideológicas, material de intendencia, entre otros.

Once subalternos de alias 'Calarcá' se entregaron en límites entre Antioquia y Chocó
Once subalternos de alias 'Calarcá' se entregaron en límites entre Antioquia y Chocó
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad