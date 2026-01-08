Ejército destruyó siete minas antipersona en zona rural de Anorí: señalan a disidencias de ‘Calarcá’

Las autoridades mantienen operativos en zona rural del Nordeste antioqueño contra el accionar de las disidencias del frente 36 de alias 'Calarcá'.

Soldados del Batallón de Infantería N.° 42 Batalla de Bomboná, de la Brigada 14 del Ejército, ubicaron y destruyeron de manera controlada siete minas antipersonal, las cuales habrían sido instaladas por integrantes del mencionado grupo residual en el corregimiento Liberia- El Charcón, zona rural del municipio de Anorí.

"Este resultado evita riesgos para la vida y la integridad de las comunidades y reafirma nuestro compromiso de continuar trabajando por brindar mejores condiciones de seguridad a los habitantes de esta región del departamento", indicó la Séptima División en cuenta en X.

En esa misma localidad, recientemente también fue abatido un presunto integrante del Frente 36, durante enfrentamientos registrados en la vereda Los Trozos.



Según la Séptima División del Ejército, los combates se presentaron cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 sostuvieron choques armados con presuntos miembros de esta estructura ilegal, al mando de alias 'Calarcá'.

La institución señaló que por ahora las acciones militares continúan en el sector.



Sigue el temor

Estos hechos despiertan de nuevo zozobra en este municipio, donde el fin del año anterior no fue alentador.

Hay que recordar que el 20 de diciembre en el corregimiento Liberia–El Charcón, la comunidad manifestó temor por amenazas, la presencia de artefactos explosivos y el secuestro de cuatro personas, entre ellas un concejal que, por fortuna, recuperaron su libertad.

Ante este panorama, el Ejército anunció el pasado 22 de diciembre el refuerzo de la seguridad con el despliegue de 80 uniformados en esta zona del Nordeste antioqueño.

El coronel Gabriel Andrés Maje, comandante de la Décima Cuarta Brigada, indicó en ese entonces que pese a las dificultades del terreno, las tropas lograron llegar al corregimiento y durante su avance localizaron y neutralizaron campos minados y explosivos improvisados.

