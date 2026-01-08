En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Llamada Petro - Trump
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército destruyó siete minas antipersona en zona rural de Anorí: señalan a disidencias de ‘Calarcá’

Ejército destruyó siete minas antipersona en zona rural de Anorí: señalan a disidencias de ‘Calarcá’

En esa misma localidad del Nordeste fue abatido un señalado miembro de ese grupo, en medio de los operativos que sostienen en la zona contra las disidencias del frente 36.

Publicidad

Publicidad

Publicidad