Ejército abatió a un disidente del frente 36 durante combates en zona rural de Anorí, Antioquia

Ejército abatió a un disidente del frente 36 durante combates en zona rural de Anorí, Antioquia

Los combates se presentaron cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 sostuvieron choques armados con presuntos miembros de esta estructura ilegal, al mando de alias 'Calarcá'.

