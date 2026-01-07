Ejército abatió a un disidente del frente 36 durante combates en zona rural de Anorí, Antioquia

Combates del Ejército con las Disidencias del frente 36 de las Farc dejan un abatido en Anorí, Antioquia. De acuerdo con la Séptima División las operaciones continúan en la zona contra esta facción al mando de alias Calarcá

El Ejército Nacional informó que en medio de operaciones militares murió un presunto integrante del Frente 36 de las Disidencias de las Farc, durante enfrentamientos registrados en la vereda Los Trozos, zona rural del municipio de Anorí, Nordeste de Antioquia.

Según la Séptima División, los combates se presentaron cuando tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 sostuvieron choques armados con presuntos miembros de esta estructura ilegal, al mando de alias 'Calarcá'. La institución señaló que por ahora las acciones militares continúan en el sector.

Estos hechos despiertan de nuevo zozobra en este municipio, donde el fin del año anterior no fue alentador. Hay que recordar que el 20 de diciembre en el corregimiento Liberia–El Charcón, la comunidad manifestó temor por amenazas, la presencia de artefactos explosivos y el secuestro de cuatro personas, entre ellas un concejal que por fortuna recuperaron su libertad.



Ante este panorama, el Ejército anunció el pasado 22 de diciembre el refuerzo de la seguridad con el despliegue de 80 uniformados en esta zona del Nordeste antioqueño. El coronel Gabriel Andrés Maje, comandante de la Décima Cuarta Brigada, indicó en ese entonces que pese a las dificultades del terreno, las tropas lograron llegar al corregimiento y durante su avance localizaron y neutralizaron campos minados y explosivos improvisados.

Por su parte, el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, alertó también en su momento sobre el riesgo que eso significó de un nuevo desplazamiento forzado, al señalar que cerca de 2.000 personas estuvieron confinadas y algunas familias solicitaron apoyo para trasladarse al casco urbano. El mandatario también lamentó la muerte de un habitante que sufrió un infarto en medio de las explosiones registradas en la zona.