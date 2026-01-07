En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos personas muertas y dos más heridas dejó accidente en mina artesanal en zona rural de Anorí

Dos personas muertas y dos más heridas dejó accidente en mina artesanal en zona rural de Anorí

Autoridades locales aseguraron que están en curso las investigaciones para determinar las causas que desencadenaron el incidente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad