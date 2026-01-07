Dos personas muertas y dos más heridas dejó accidente en mina artesanal en zona rural de Anorí

Dos personas muertas y dos más heridas dejó un accidente al interior de una mina artesanal de oro en zona rural de Anorí, Nordeste de Antioquia. Las víctimas quedaron atrapadas por un alud de tierra

Una grave emergencia minera se registró en las últimas horas en el municipio de Anorí donde organismos de gestión del riesgo atendieron un incidente registrado en un socavón artesanal de oro en el corregimiento de Liberia - El Charcón.

Según el reporte a Blu Radio por parte de Isaí Cortés, secretario de Gobierno de Anorí, los hechos se produjeron tras un movimiento repentino de tierra al interior del lugar que dejó cuatro personas atrapadas cuando realizaban labores de búsqueda y extracción del mineral.

Dos de ellas fallecieron y dos más registraron lesiones leves. Por cercanía geográfica, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, para su plena identificación y entrega a sus familiares.



"Desde la cabecera municipal, desde el parque principal de Anorí, allá son por ahí ocho o diez horas. Es una minería totalmente informal, de hecho en Anorí prácticamente no tenemos minas legalmente constituidas", dijo el secretario de Gobierno.

Por su parte, autoridades locales aseguraron que están en curso las investigaciones para determinar las causas que desencadenaron el incidente.