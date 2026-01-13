Detalle por el que aseguran que Yeison Jiménez se manifestó en homenaje realizado por otro artista

La repentina muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, sigue generando conmoción entre sus seguidores y en la industria musical colombiana. El artista falleció junto a otras cinco personas en un accidente aéreo ocurrido el sábado en el departamento de Boyacá, cuando la aeronave en la que se movilizaba se precipitó a tierra y quedó completamente calcinada.

En el siniestro perdieron la vida el mánager del cantante, Jefferson Osorio; varios integrantes de su equipo de trabajo; el fotógrafo Weisman Mora, y el piloto del avión bimotor. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del accidente, mientras en redes sociales se multiplican las versiones y especulaciones.

Antes del accidente, Yeison Jiménez tenía programada una presentación la noche del sábado en una fiesta popular en el municipio de Marinilla, Antioquia. Al confirmarse la noticia de su fallecimiento, los organizadores del evento realizaron un minuto de silencio y un homenaje simbólico en el horario en el que estaba prevista su salida al escenario.

Días después, un nuevo episodio captó la atención de los internautas. En redes sociales se hizo viral un video grabado durante un concierto del cantante Sebastián Ayala, quien decidió rendirle un tributo a Yeison Jiménez interpretando la canción “Qué tonto soy”, tema que ambos compartieron junto al artista conocido como El Aventurero.



Según se observa en la grabación, justo antes de que Ayala comenzara a cantar, una mariposa apareció en el escenario, hecho que fue interpretado por muchos asistentes y usuarios como una señal simbólica de la presencia del fallecido cantante. El video fue acompañado por mensajes como: “Yeison Jiménez acompañando a Sebastián Ayala en el concierto de San Juanito”.

En los comentarios, varios seguidores asociaron la aparición del insecto con un significado espiritual. “La mariposa representa transformación. Quizás se le presentó porque sabe que viene de muy abajo, como él, y quiere verlo llevar en alto el nombre de la música regional colombiana”, escribió uno de los usuarios.