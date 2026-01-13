Yeison Jiménez es tendencia en Spotify tras su fallecimiento: la canción que hoy nadie escucha igual

El país continúa conmocionado por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien perdió la vida tras sufrir un accidente en su avioneta junto a su equipo de trabajo, en el municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá.

Redes sociales del artista

Jiménez fue reconocido no solo por su carrera musical, sino también por su historia de vida. Antes de alcanzar la fama, trabajó durante cinco años vendiendo aguacates en Corabastos, una etapa que —según contó en varias ocasiones— marcó su camino y le permitió mantener una cercanía especial con su público. Desde allí comenzó a construir el sueño de transformar la historia de su familia sin dejar de lado sus raíces.

Por esa razón, muchos lo llamaban “el hijo de Corabastos”, nombre que también acompañó el mensaje de despedida publicado por la cuenta oficial de Instagram de Corabastos. En la publicación, el comercio que lo vio crecer le dedicó un emotivo homenaje y un último adiós, al que se sumaron seguidores y personas que compartieron con él en sus inicios.

La canción número uno de Yeison Jiménez en Spotify

A lo largo de su carrera, Yeison Jiménez narró su historia de lucha y superación a través de sus canciones. Publicó varios álbumes en los que plasmó sus sueños, dolores y aprendizajes, temas que hoy, días después de su fallecimiento, han cobrado un nuevo significado para sus fanáticos, quienes recorren su vida escuchando su música.



Sin embargo, una canción en particular quedó marcada en la memoria de sus seguidores. En 2024, junto al también artista de música popular Luis Alfonso, Jiménez lanzó 'Destino Final', una producción que hoy muchos consideran premonitoria.

Imagen del artista santandereano Jorge Hernández. Mural en homenaje a Yeison Jiménez en Bucaramanga

En esta canción, el cantante relató cómo quería ser despedido tras partir de este mundo y cómo deseaba ser recordado, palabras que hoy conmueven profundamente a quienes lo escuchan.

'Destino Final' se convirtió en la canción número uno del Top 50 Colombia en Spotify. Además, otras producciones del artista también se posicionan entre los primeros lugares de la lista, con un total de ocho canciones dentro del top 10, ya sea como intérprete principal o en colaboraciones con otros exponentes del género.

Publicidad

Además de Spotify, el artista lidera reproducciones en YouTube, Deezer y Apple Music, donde también se ha disparado en récords sólo a 3 días de su falleciemiento.

El cantante será homenajeado en el Movistar Arena de Bogotá el próximo miércoles, 14 de enero, y sus seguidores podrán despedirlo en dos jornadas de homenaje que se llevarán a cabo a lo largo de la tarde en el recinto.