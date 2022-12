El magistrado Jairo José Agudelo confirmó la decisión de primera instancia y declaró inocentes a Laura Moreno y Jessy Quintero , acusadas por la Fiscalía como supuestas responsables de los delitos de homicidio y favorecimiento al homicidio, respectivamente, en medio de la investigación por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares , ocurrida en octubre del 2010.

El magistrado aseguró que las jóvenes deben ser absueltas por duda razonable.

“La situación planteada alrededor de esta providencia conduce a optar por el principio individuo pro reo que implica que, ante la duda, se debe resolver en favor del acusado. Ello, porque en últimas, luego de analizar todas las incidencias y pruebas practicadas en el juicio condenar, como reclaman los apelantes, no es posible por cuanto el tribunal no alcanzó, definitivamente, un conocimiento más allá de toda duda no solo frente al delito de homicidio, sino a la responsabilidad que le sería”, dijo el magistrado.

El magistrado dijo que la Fiscalía no presentó suficientes pruebas para demostrar la hipótesis de que las jóvenes tendrían algún tipo de responsabilidad en la muerte de Colmenares. Es decir, coincidió con la hipótesis inicial de la juez 11 de conocimiento de Bogotá , Paula Astrid Jiménez, que las absolvió hace 3 años.

“La Fiscalía tiene la carga de probar la responsabilidad, quien afirma un hecho tiene que probarlo. El ente acusador, a través de su fiscal delegado, asegura tajantemente que las acusadas cometieron los delitos en cuya virtud reclama condena. Formular tal aseveración supone que cuenta con suficientes elementos materiales probatorios, información legalmente obtenida y evidencia física que le permite sustentar esa teoría en juicio oral. Sin embargo, es en ejercicio de esa trascendental función en donde el caso presenta profundas fisuras, según se desprende del examen riguroso del juicio oral”, dijo el magistrado.

Uno de los principales testigos de la Fiscalía en el juicio contra las jóvenes fue el exdirector de Medicina Legal, Máximo Duque, encargado de la exhumación y segunda necropsia de Colmenares. Duque, en su momento, dijo que el joven había sufrido varios golpes en la cara y en momentos diferentes y que cada golpe había producido fracturas distintas. Sin embargo, el magistrado dijo que su peritaje fue ineficaz.

“Sin duda el procedimiento de exhumación y segunda necropsia desarrollado por Máximo Duque, al margen de las características del lugar y que se practicara en un país como Colombia, presenta serios desatinos e inexactitudes que, a la postre, restan credibilidad a su opinión pericial y conclusiones. Por tratarse de una necropsia, la segunda era preciso documentar ordenadamente y con técnica los hallazgos iniciales, así como fijarlos en fotografías y radiografías antes de iniciar la fase invasiva y de manipulación del cuerpo, procurando mantener la integridad, dada la fragilidad por el tiempo trascurrido, evitando la perdida de restos óseos”, dijo el magistrado.

Así las cosas, reiteró el funcionario judicial, que la fractura en el cráneo se habría generado en la segunda necropsia realizada por Duque.

“Todo apunta a que la fractura en el cráneo se generó después de la exhumación y en el marco de la segunda necropsia, lo que lleva a considerar que no todas las fracturas relacionadas por el doctor Duque son premortem, acrecentando la percepción de ineficacia del peritaje”, concluyó.

A través de un comunicado, la familia Colmenares aseguró que respetan el fallo pero que no lo comparten. Incluso, dicen, seguirán “luchando por encontrar justicia”, lo cual, en otras palabras, querría decir que interpondrán un recurso extraordinario de casación con el que buscarán que la Corte Suprema de Justicia revise el proceso y tome una decisión.

“La decisión no desvirtúa el punto principal de nuestra lucha: la muerte de nuestro amado Luis Andrés Colmenares fue un homicidio, tal y como la justicia lo dictaminó en el proceso que otra sala del mismo tribunal, con ponencia del magistrado José Joaquín Burbano lo corroboró en fallo de octubre del 2014”, dice el documento.

En diálogo con BLU Radio, el abogado de la familia Colmenares, Jaime Lombana, dijo que respeta la decisión, pero tiene “dolor” de que la muerte de Luis Andrés quede en la impunidad.

“Es muy doloroso, somos conscientes de que en los dos primeros años de esa investigación la Fiscalía no hizo nada y después Se presentó una imputación mal hecha con algunos errores que después fue muy difícil de encontrar, pero también hubo un material probatorio que se dispersó que se extravió, los testigos, compañeros de Luis Andrés, esa parte es muy dolorosa, todos guardaron silencio y no declararon. La verdad no tengo nada que decir, como abogado debo respetar una decisión de la administración de justicia, pero como ser humano y cercano a la familia colmenares pues tengo un dolor de que la muerte de Luis Andrés quede en la impunidad”, dijo.

Escuche detalles de esta noticia:

Este es el comunicado de la familia Colmenares: