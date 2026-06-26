Caso Natalia Villalba: capturan en Ecuador a británico que sería el responsable

La Policía Nacional de Ecuador capturó en el Aeropuerto Internacional de Quito al ciudadano británico Foster Martinson. El extranjero era buscado mediante una notificación roja de Interpol como el presunto responsable del feminicidio de Natalia Villalba Angarita.

El crimen de la mujer, una modelo de 36 años oriunda de Cúcuta, ocurrió el pasado 18 de junio en un apartamento de rentas cortas en el norte de Bogotá. La detención se logró gracias al trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación, Migración Colombia, Interpol y las autoridades ecuatorianas.



Las pruebas de la Fiscalía contra Foster Martinson

De acuerdo con las evidencias recopiladas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Martinson ingresó al inmueble ubicado en el barrio Chicó, en la localidad de Chapinero, donde la víctima se encontraba sola. El reporte oficial indica que el ciudadano británico la agredió físicamente hasta causarle la muerte.

Natalia Villalba, joven encontrada muerta en maleta Foto: suministradas

Posteriormente, el señalado agresor habría manipulado el cuerpo de la mujer para introducirlo en una maleta de color gris. Las autoridades judiciales confirmaron que el hombre ejecutó diversas maniobras en el sitio para intentar alterar la escena de los hechos, ocultar el crimen y, finalmente, huir de Colombia.



El hallazgo del cuerpo en Chapinero

El cuerpo de Natalia Villalba Angarita fue encontrado al mediodía en el séptimo piso de un edificio de la calle 95 con carrera 21. El personal de limpieza del establecimiento ingresó al inmueble tras el vencimiento de la reserva y halló los restos de la modelo dentro del baño, donde la ducha permanecía abierta.

La víctima se hospedaba en este apartamento rentado por días desde el pasado 3 de junio. Las investigaciones preliminares detallan que Villalba registraba varios viajes recientes a Europa, especialmente a España, según los pasaportes inspeccionados por los peritos en el lugar del hallazgo.



La Fiscalía General de la Nación confirmó que ya inició los trámites correspondientes para garantizar el traslado del extranjero a territorio colombiano.

Una vez sea puesto a disposición de los jueces de control de garantías en Bogotá, la Fiscalía le imputará formalmente los siguientes delitos:



Feminicidio agravado.

Ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los investigadores del CTI continúan con el análisis de los rastros y huellas dactilares recolectados en la escena para determinar con exactitud el mecanismo de la muerte y consolidar el expediente probatorio contra Martinson.