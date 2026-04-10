Caso UNGRD: Sandra Ortiz irá a juicio; Tribunal negó preclusión del proceso en su contra

Sandra Ortiz, quien en la actualidad está recluida en un centro de reclusión por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la UNGRD, acaba de perder otra batalla jurídica porque el Tribunal Superior de Bogotá negó, en segunda instancia, la solicitud de preclusión presentada por la defensa de la Ortiz con la cual buscaba finalizar con el proceso seguido en su contra.

El 4 de marzo una juez de la República negó la preclusión del proceso, así las cosas, queda en firme el juicio contra la exalta consejera presidencial para las regiones.

Hace unos días Sandra Ortiz, en medio de una audiencia, criticó a la Fiscalía por el manejo que le ha dado a su caso, incluso, la defensa de la exalta funcionaria pidió la libertad de su defendida por vencimiento de términos.

Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones Foto: captura de pantalla

Los argumentos del abogado de Sandra Ortiz para pedir su libertad

Según explicó la defensa de la exalta consejera presidencial para las regiones, desde la radicación del escrito de acusación, realizada el 24 de enero de 2025, hasta el inicio del juicio han transcurrido más de 240 días, lo que configura el vencimiento de términos. Además, señaló que en total han pasado aproximadamente más de 400 días desde esa etapa procesal y que su defendida completa más de 500 días privada de la libertad.



La tesis de la Fiscalía es que Sandra Ortiz habría desempeñado un rol clave en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo, ella presuntamente fue la intermediaria en la entrega de sobornos a congresistas. Entre esos, Ivan Name, expresidente del Senado quien está preso en la cárcel La Picota de Bogotá por el mismo escándalo.