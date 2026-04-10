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Blu Radio  / Judicial  / Caso UNGRD: Sandra Ortiz irá a juicio; Tribunal negó preclusión del proceso en su contra

Caso UNGRD: Sandra Ortiz irá a juicio; Tribunal negó preclusión del proceso en su contra

De esta manera, Ortiz enfrentará la etapa de juicio oral por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

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