Defensa de Sandra Ortiz anuncia hábeas corpus tras nueva negativa de libertad por términos

La decisión de acudir a este recurso se produce después de que el juez 26 con función de garantías rechazara una nueva solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada por la defensa de Sandra Ortiz.

Sandra Ortiz, exconsejera presidencial del Gobierno Petro
Foto: X @SandraOrtizN
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 21 de ene, 2026

