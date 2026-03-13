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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / ANI pide a concesión de Autonorte iniciar obras de ampliación en marzo: hay condiciones

ANI pide a concesión de Autonorte iniciar obras de ampliación en marzo: hay condiciones

La entidad solicitó al concesionario Ruta Bogotá Norte S.A.S. suscribir el acta que formaliza el inicio de las obras durante el mes de marzo de 2026.

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