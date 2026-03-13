ANI pide a concesión de Autonorte iniciar obras de ampliación en marzo: hay condiciones

La decisión se tomó luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, prediales, ambientales y sociales establecidas en el contrato de concesión. Durante la etapa de preconstrucción se adelantaron los estudios y diseños del proyecto, se logró el cierre financiero y se obtuvieron los permisos y licencias necesarios para comenzar las intervenciones.

Según la entidad, el proyecto cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), lo que permite avanzar con las primeras obras contempladas. Estas intervenciones se concentrarán inicialmente en la ampliación de la Autopista Norte entre las calles 191 y 245, uno de los tramos con mayor congestión vehicular en el ingreso y salida de la capital.

Entre los trabajos previstos se incluye la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido, además de un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235. También se intervendrán los carriles actuales y se construirán carriles de adelantamiento para el sistema de transporte masivo en las estaciones proyectadas.

El proyecto contempla además obras de espacio público y movilidad sostenible, como andenes y ciclorrutas en ambos costados de la vía. De igual manera, se construirán retornos a desnivel a la altura de las calles 235 y 242 y se adelantarán los estudios y diseños para la futura intersección de la calle 201.



Accesos Norte Fase II tendrá una longitud aproximada de 17,96 kilómetros y busca mejorar la conectividad regional, reducir los tiempos de desplazamiento y descongestionar uno de los corredores viales más importantes de entrada a Bogotá. La ANI aseguró que continuará realizando seguimiento permanente al desarrollo del proyecto para garantizar el cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales y sociales establecidos en el contrato.

