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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 120 comisiones avanzan en el proceso de escrutinio en Plaza Mayor de Medellín

Más de 120 comisiones avanzan en el proceso de escrutinio en Plaza Mayor de Medellín

Se estima que las labores podrían culminar este viernes, mientras que para el resto de Antioquia se podría tardar cinco días más.

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