Más de 120 comisiones avanzan en el proceso de escrutinio en Plaza Mayor de Medellín

En Medellín 120 comisiones auxiliares y una comisión principal escrutadora de las 589 con las que cuenta toda Antioquia adelantan una maratónica tarea desde el pasado domingo 8 de marzo, tras las elecciones legislativas.

Hasta ahora el proceso de escrutinio para la capital antioqueña avanza rápidamente, una labor de observación y verificación que adelantan las entidades públicas, organismos de control, además de los partidos políticos que buscan hallar más votos o verificar los que ya obtuvieron.

Hilda Luz Carabello, registradora especial de la ciudad de Medellín, manifestó a Blu Radio que hacia el mediodía de este viernes podrían terminar las labores de las comisiones auxiliares, mientras que la comisión municipal o principal, cuenta con plazo hasta el sábado para toda la revisión de apelaciones. En contraste, al resto de Antioquia le costaría cinco días más ante la lejanía de algunos municipios para trasladar el material electoral.

"En términos generales, le contamos a la ciudadanía que nos ha ido muy bien. Todas esas falsas noticias o algunas situaciones que se han presentado se han logrado aclarar en este lugar, que es el lugar del escrutinio. Pues todo lo que de pronto han trinado a través del gobierno, otros políticos se han entrado a verificar en las respectivas comisiones y se ha aclarado todo esto", insistió Carabello.



La registradora de la capital antioqueña concluyó que el proceso electoral cuenta con mecanismos que garantizan “su transparencia y legitimidad, ya que el escrutinio no depende únicamente de la entidad”. Según explicó, esta labor es realizada por escrutadores conformados por jueces de la República y rectores de instituciones educativas públicas y privadas, quienes son los encargados de dar fe de que el proceso se ha llevado a cabo de manera adecuada.

Vale la pena mencionar que en Medellín votaron 2’489.990 ciudadanos, es decir el 46% del censo electoral del departamento. De estos votos 79.366 fueron para el Senado, 854.036 votos para Cámara y 527.547 votos en consultas.