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Blu Radio  / Judicial  / Caso UNGRD: ya hay magistrado que adelantará juicio contra los exministros Bonilla y Velasco

Caso UNGRD: ya hay magistrado que adelantará juicio contra los exministros Bonilla y Velasco

El magistrado de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Emilio Caldas, será el encargado de adelantar el juicio contra los exministros del gobierno Petro por el saqueo a la UNGRD.

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