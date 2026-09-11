Cayó red narco que lavó millones de dólares con criptomonedas: así movían la droga y la plata

Una investigación de la Policía Antinarcóticos, la Fiscalía y la DEA permitió desarticular una estructura señalada de participar en el tráfico internacional de cocaína y lavado de activos, con operaciones en Medellín, Cali y el Urabá antioqueño.

En la Operación Imperium fueron capturadas 10 personas, una de ellas solicitada por Estados Unidos con fines de extradición. Los procesados son investigados por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.

Uno de los principales hallazgos fue el manejo de dinero a través de criptomonedas. Según la investigación, la organización habría movilizado cerca de US$180 millones en criptoactivos, utilizando billeteras frías para almacenar los fondos y dificultar su rastreo.

Parte de las transferencias habría terminado en un exchange de criptomonedas ubicado en Irán, mediante cuentas que, según las autoridades, habían sido reportadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) por actividades relacionadas con narcotráfico y lavado de activos.



El mecanismo permitía mover grandes cantidades de dinero fuera de los canales financieros tradicionales y, posteriormente, mantener los activos en billeteras digitales cuyo acceso podía mantenerse bajo control directo de los integrantes de la red.

El entramado financiero también movió alrededor de $2,3 billones en Colombia, mediante unas 2.000 transacciones internacionales y empresas legalmente constituidas que, presuntamente, fueron utilizadas para darle apariencia lícita al dinero.

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La estructura además habría buscado aprovechar la zona portuaria de Turbo para facilitar operaciones relacionadas con el envío de cocaína al exterior, conectando la operación financiera de la organización con su capacidad logística para sacar droga del país.

Como parte del golpe financiero, fueron afectados con extinción de dominio 39 bienes, cuyo valor aproximado alcanza los US$12 millones. La investigación también estableció presuntos vínculos de la organización con Wilmar Albeiro Mejía Úsuga, alias ‘Richard’, señalado cabecilla de la estructura Juan de Dios Úsuga del Clan del Golfo.