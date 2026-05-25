En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Café Paloma y Fajardo
Elecciones presidenciales
Ébola

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Cayó ‘Winny Pooh’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’ en los Llanos: compraba caballos de paso fino

Cayó ‘Winny Pooh’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’ en los Llanos: compraba caballos de paso fino

Según las autoridades, el integrante de las disidencias coordinaba cobros extorsivos contra campesinos, comerciantes y ganaderos. Habría gastado parte del dinero ilegal en caballos de paso fino, motos de alta gama y joyas.

Cayó alias ‘Winny Pooh’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’ en los Llanos_ compraba caballos de paso fi.jpg
Cayó alias ‘Winny Pooh’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’ en los Llano
Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 25 de may, 2026

En medio de una operación conjunta entre el Ejército y la Policía fue capturado en zona urbana de Villavicencio alias ‘Winny Pooh’, cabecilla de comisión de una estructura de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ que delinque en los Llanos Orientales. Las autoridades lo consideran una pieza clave dentro de la red criminal encargada de presionar y coordinar cobros extorsivos en esa región del país.

De acuerdo con las primeras informaciones de inteligencia militar, este hombre tenía la función de realizar actividades de terrorismo y suministrar información estratégica sobre las víctimas a la comisión de finanzas de la organización ilegal. Con esos datos, la estructura criminal ejecutaba exigencias económicas contra distintos sectores productivos de la región, alcanzando, presuntamente, recaudos superiores a los 1.000 millones de pesos mensuales producto de las extorsiones.

Lea también:

Incautan una tonelada de cocaína en El Retorno, Guaviare
Nación

Incautan una tonelada de cocaína en El Retorno, Guaviare; pertenecía a las disidencias de las Farc

Los investigadores sostienen que alias ‘Winny Pooh’ mantenía una cercanía directa con ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias, quien lo habría delegado para intensificar la presión criminal sobre campesinos, comerciantes, transportadores y ganaderos de los Llanos Orientales. Esa labor, según las autoridades, generaba temor constante entre las víctimas, muchas de las cuales eran obligadas a pagar cuotas bajo amenazas.

Las autoridades también revelaron que parte del dinero obtenido de manera ilegal habría sido utilizado por el señalado cabecilla para financiar lujos personales y “caprichos”, entre ellos la compra de caballos de paso fino, motocicletas de alta gama y costosas joyas. Durante el procedimiento militar fueron incautados dos teléfonos celulares y tres tarjetas SIM que, al parecer, eran utilizadas para coordinar las acciones criminales de la estructura armada.

Cayó alias ‘Winny Pooh’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’ en los Llanos compraba caballos.jpeg
Cayó alias ‘Winny Pooh’,quien compraba caballos de paso fino
Foto: suministrada

Tras su captura, alias ‘Winny Pooh’ fue dejado a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra. Entretanto, las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán las operaciones ofensivas contra las redes de extorsión y terrorismo de las disidencias en los Llanos Orientales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

'Iván Mordisco'

Disidencias Farc

Publicidad

Publicidad

Publicidad