Cayó ‘Winny Pooh’, mano derecha de ‘Iván Mordisco’ en los Llanos: compraba caballos de paso fino

En medio de una operación conjunta entre el Ejército y la Policía fue capturado en zona urbana de Villavicencio alias ‘Winny Pooh’, cabecilla de comisión de una estructura de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ que delinque en los Llanos Orientales. Las autoridades lo consideran una pieza clave dentro de la red criminal encargada de presionar y coordinar cobros extorsivos en esa región del país.

De acuerdo con las primeras informaciones de inteligencia militar, este hombre tenía la función de realizar actividades de terrorismo y suministrar información estratégica sobre las víctimas a la comisión de finanzas de la organización ilegal. Con esos datos, la estructura criminal ejecutaba exigencias económicas contra distintos sectores productivos de la región, alcanzando, presuntamente, recaudos superiores a los 1.000 millones de pesos mensuales producto de las extorsiones.

Los investigadores sostienen que alias ‘Winny Pooh’ mantenía una cercanía directa con ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias, quien lo habría delegado para intensificar la presión criminal sobre campesinos, comerciantes, transportadores y ganaderos de los Llanos Orientales. Esa labor, según las autoridades, generaba temor constante entre las víctimas, muchas de las cuales eran obligadas a pagar cuotas bajo amenazas.

Las autoridades también revelaron que parte del dinero obtenido de manera ilegal habría sido utilizado por el señalado cabecilla para financiar lujos personales y “caprichos”, entre ellos la compra de caballos de paso fino, motocicletas de alta gama y costosas joyas. Durante el procedimiento militar fueron incautados dos teléfonos celulares y tres tarjetas SIM que, al parecer, eran utilizadas para coordinar las acciones criminales de la estructura armada.



Cayó alias ‘Winny Pooh’,quien compraba caballos de paso fino Foto: suministrada

Tras su captura, alias ‘Winny Pooh’ fue dejado a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso judicial en su contra. Entretanto, las Fuerzas Militares aseguraron que continuarán las operaciones ofensivas contra las redes de extorsión y terrorismo de las disidencias en los Llanos Orientales.