Centro de atención 'La Pola' llegó a su límite y no recibirá a más jóvenes infractores

El centro de atención a menores infractores Carlos Lleras Restrepo, ‘La Pola’, llegó a su límite máximo. De los 355 cupos ya no hay ni uno solo disponible para recibir a más jóvenes.

Según la directora regional de Bienestar Familiar, Selma Roldán, mientras se liberan cupos en ese lugar, hay 41 menores en el Centro de Atención y Acogida. Allí se les está prestando el apoyo y brindando las garantías para su resocialización.

“Nosotros no vamos a permitir que nuestros jóvenes estén en una situación incómoda que no les permita su proceso dentro del marco de la justicia restaurativa. Es claro para nosotros que no podemos recibir un solo joven por ahora”, dijo Roldán.

Aclara que en ‘La Pola’ no hay hacinamiento y ya están trabajando en la construcción de un nuevo centro en el Urabá antioqueño.

