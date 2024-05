Capturaron en Medellín a cuatro personas por hurto: así fue el seguimiento por cámaras de seguridad

Dos hombres y dos mujeres, provenientes de Bogotá, fueron capturados en el sector de Patio Bonito (El Poblado en Medellín) después de cometer un hurto en el municipio de Envigado. La acción policial fue posible tras el seguimiento a través de las cámaras del 123.

De acuerdo con las autoridades, una vez recibida la alerta por parte de la víctima a la línea de emergencia, que manifestó que le habían robado un bolso con sus pertenencias, la patrulla del cuadrante inició una persecución que culminó con la inmovilización del vehículo en el que se desplazaban, la captura y judicialización de los involucrados.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, informó que luego de la acción policial le fueron devueltas las pertenencias a la víctima y aseguró que es un mensaje claro para todas las personas que creen poder cometer delitos en la ciudad sin responder ante la justicia.



"Cuando este vehículo ingresa al municipio de Medellín, las cámaras lo detectan, se le hace seguimiento, se llama a la policía para que llegue a interceptarlo y es así como entonces se capturan a estas personas y se ponen a disposición de la justicia por el delito de hurto. Se logra la recuperación de los elementos hurtados, se le devuelven a la víctima", detalló el secretario.

Así fue la persecución en Medellín a un vehículo que fue usado en un hurto en el vecino municipio de Envigado. De acuerdo con la Policía, la víctima llamó a la línea 123 y con cámaras de seguridad, se logró dar con su paradero, capturar a cuatro personas y devolver las… pic.twitter.com/FYLJVKhxSD — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 3, 2024

"Son ciudadanos de Bogotá que vinieron a esta ciudad creyendo que podían cometer los delitos y aquí no iba a pasar nada. Pues a esto se lo estamos dejando claro, les vamos a dar con toda, los vamos a perseguir hasta que les dejemos claro que aquí no son bienvenidos, que aquí a los criminales no los toleramos y que van a terminar respondiendo ante la justicia", sostuvo Villa.

Por ahora, la Policía Metropolitana del valle de Aburrá investiga si estas personas estarían implicadas en otros robos cometidos en Medellín.