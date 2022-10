Cepeda denuncia a Rafael Nieto y 9 generales por caso perfilamientos en el Ejército

En medio de un candente debate político por los perfilamientos y seguimientos ilegales que se habrían dado desde el Ejército a 130 víctimas, el senador Iván Cepeda confirmó, junto a otros congresistas como Gustavo Bolívar, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia, que van a interponer diferentes acciones jurídicas e informar a los senadores de Estados Unidos en qué se está invirtiendo el dinero que ese país recauda para la inteligencia de Colombia.

“Vamos a denunciar al doctor Rafael Nieto Loaiza por los presuntos delitos de violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir y también vamos a denunciar a los nueve generales que he mencionado para enviar esa información a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional”, aseguró el senador del Polo Democrático Iván Cepeda.

Asimismo, el congresista afirmó que van a solicitar una auditoria a la Contraloría para que identifiquen los bienes y patrimonios de estos generales.

Por otro lado, el senador Ernesto Macías también confirmó que va a interponer una denuncia contra algunos representantes de la oposición.

“No podemos permitir más que de forma miserable se siga trapeando con los integrantes de mi partido (Centro Democrático)”, expresó Macías.

Estos son los generales que la oposición va a denunciar, según sus motivos:

1. General Eduardo Quirós: tuvo que salir del Ejército al revelarse la investigación de Semana, jefe del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, Cacim, participó de la persecución contra quienes estaban filtrando información a periodistas sobre corrupción y violaciones de DDHH.

2. General Gonzalo García Luna: pidió su retiro siendo comandante del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, en el marco de los escándalos por las “carpetas secretas”, viene desde el DAS y participó en las chuzadas de los gobiernos de Uribe.

3. General Adelmo Fajardo: investigado por la Corte Suprema de Justicia por supuestamente desviar dineros públicos para gastos personales.

4. General Jorge Horacio Romero: habría montado un negocio en la Cuarta Brigada para recibir dinero a cambio de la entrega de salvoconductos para armas de integrantes de la Oficina de Envigado.

5. General Juan Pablo Rodríguez: según Semana, tendría relación con el escándalo de inteligencia del Comando General de las FF.MM. Estaría interesado en espiar a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch (HRW) por denuncias en su contra por “falsos positivos”.

6. General Diego Luis Villegas Muñoz: en una reunión en la sede de la Trigésima Brigada indicó a los asistentes: “acá lo que toca es dar bajas. Si toca sicariar, sicariamos”. Sostuvo que tenían alianza con Los Pelusos para atacar al ELN.

7. General (r) Jorge Humberto Jerez Cuéllar: el 13 de febrero de 2015 en la finca Montecristo, ubicada en zona rural de Montería, el general Jerez, quien en ese momento se desempeñaba como comandante de la Segunda División del Ejército, se reunió con el testaferro de narcotraficantes José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández.

8. General Mauricio Moreno: el general tiene varias denuncias de sus propios subalternos que lo relacionan con supuestos casos de corrupción. Estos van desde desvío de recursos hasta complicidad con criminales cuando fue comandante de la Fuerza de Tarea Titán.

9. General Nicacio Martínez: como inspector del Ejército conoció estos casos y bajo su mando, el aparato de contrainteligencia contra la corrupción interna, que se transformó en el aparato de inteligencia criminal

Ante las acusaciones hechas por Cepeda, Nieto Loaiza respondió a través de sus redes sociales.

“Iván Cepeda insiste en que recibí "información de operaciones ilegales". Reciclaje de chismes de enero. Falso. Lo dije con precisión. Su "información de medios" fue una "versión" de Noticias UNO. Su directora dijo públicamente no tener prueba. Y no la hay porque no es verdad”, dijo.

Así mismo puso dos fotografías de dos trinos puestos por la directora y columnista Cecilia Orozco y el senador Cepeda hablando del mismo tema, pero en enero de este año.

